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50 LPG सिलिंडर के साथ बाप-बेटे अरेस्ट

50 LPG सिलिंडर के साथ बाप-बेटे अरेस्ट

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बाहरी दिल्ली में सिलिंडर की जमाखोरी और रिफिलिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 50 सिलिंडर और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। 

अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार ने बताया कि इंस्पेक्टर पुखराज सिंह, एसआई निरंजन सिंह और महिला एसआई खुशबू की टीम ने रोहिणी जिले के सुखबीर नगर और रामा विहार क्षेत्रों में छापा मारा। इसमें घरेलू एलपीजी सिलिंडर के अनधिकृत भंडारण और रिफिलिंग का खुलासा हुआ। 

आरोपियों की पहचान सुखबीर नगर के निवासी कुंवर पाल (55) और उसके बेटे पंकज पाल (21) के रूप में हुई है। दोनों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने इंडेन के कुल 50 सिलिंडर बरामद किए, जिनमें 29 भरे हुए और 21 खाली सिलिंडर थे।

कुंवर पाल एलपीजी गैस एजेंसी में अधिकृत वितरण कर्मी के रूप में काम करता है और रामा विहार क्षेत्र में सिलिंडर के वितरण के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, सिलिंडर वितरित करने के बजाय उसने कथित तौर पर उन्हें अवैध रूप से अपने परिसर में जमा कर लिया। 

एजेंसी का अधिकृत भंडारण गोदाम नांगलोई में स्थित है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि आरोपी कुछ उपकरणों का इस्तेमाल कर भरे सिलिंडर से खाली सिलिंडर में गैस भरते थे और उन्हें अधिक कीमत पर बाजार में बेच देते थे।

हरदोई का रहने वाला है आरोपी 
मूलरूप से जिला हरदोई यूपी निवासी कुंवर पाल इंडेन गैस एजेंसी का अधिकृत डिलीवरी मैन है। वह अशिक्षित है। आरोपी पिछले कई वर्षों से दिल्ली में रह रहा है। आरोपी के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बेटे और एक बेटी हैं। उसका बेटा पंकज पाल पिता के साथ मिलकर एलपीजी गैस सिलेंडरों की अवैध आपूर्ति के धंधे में लिप्त था।

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