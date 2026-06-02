17 वर्षीय अभिषेक की चाकू से गोदकर हत्या

नई दिल्ली । दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में बीती रात एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने वाले 6 से 7 आरोपी थे, जिन्होंने मृतक अभिषेक को दौड़ा-दौड़ा कर चाकुओं से वार कर मौत के घाट उतारा।

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपियों की क्रूरता साफ देखी जा सकती है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

बीते सोमवार की रात उस्मानपुर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब 17 वर्षीय अभिषेक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, घटना को अंजाम देने वाले 6 से 7 आरोपी थे। उन्होंने अभिषेक को घेर लिया और उस पर तब तक चाकू से वार करते रहे जब तक कि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अभिषेक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटनास्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज ने आरोपियों की बर्बरता को उजागर किया है। फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे कई आरोपी अभिषेक को घेर लेते हैं और चाकुओं से हमला कर रहे हैं। अभिषेक बचने की कोशिश करता है, लेकिन आरोपी उसे दौड़ा-दौड़ा कर तब तक मारते रहते हैं जब तक वह गिर नहीं जाता। पुलिस की शुरुआती जांच में यह मामला पुरानी रंजिश का प्रतीत हो रहा है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 'पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो नाबालिग शामिल हैं। एक आरोपी पहचान निक्की (21 वर्ष) है। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और बताया कि मृतक के साथ उनका कोई विवाद चल रहा था। पीड़ित और आरोपी, दोनों एक ही समुदाय से हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।"