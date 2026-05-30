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रोहिणी में पुलिस ने 48 घंटे में दबोचे 21 बदमाश, 11 पिस्टल बरामद; अपराधियों में हड़कंप

रोहिणी में पुलिस ने 48 घंटे में दबोचे 21 बदमाश, 11 पिस्टल बरामद; अपराधियों में हड़कंप

नई दिल्ली। दिल्ली में संगठित अपराध और सड़क पर होने वाले अपराध पर लगाम लगाने के रोहिणी जिला के सभी थाना क्षेत्रों में 48 घंटे का ऑपरेशन शस्त्र अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने अपराध में सक्रिय 21 घोषित बदमाशों को गिरफ्तार किया।

इनके कब्जे से पुलिस ने 11 पिस्टल, 13 कारतूस, सात चाकू और दो बाइक बरामद की है।

रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल ने बताया कि अभियान संगठित अपराध, अवैध हथियारों और सड़क पर होने वाले अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए चलाया गया। इस अभियान में रोहिणी के तमाम थानों से 15 पुलिस टीमों का गठन किया गया। जिसमें करीब डेढ़ सौ पुलिसकर्मी शामिल हुए। सभी पुलिस टीमों को बदमाशों, घोषित बदमाशों और भगोड़ा के साथ जमानत पर बाहर आए बदमाशों पर निगरानी और उनपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए संवेदनशील इलाकों में पिकेट लगाने और गश्त करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस अभियान के तहत पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 18 मामले दर्ज किए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए घोषित बदमाशों में बवाना से बाबू को गिरफ्तार किया गया, जिसपर 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं बेगमपुर से चोरी के 40 मामले में शामिल एक बदमाश स्वामी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एक बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसने नाबालिग रहते हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। उसके कब्जे से पुलिस ने पिस्टल और कारतूस बरामद किए।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा शांति भंग करने की आशंका को देखते हुए एतिहातन कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने 15 मामले दर्ज कर 21 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 66 के तहत 53 वाहनों को जब्त किया गया और धारा 65 के तहत 571 लोगों को हिरासत में लिया।

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