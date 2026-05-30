एडमिट कार्ड दिखाओ, मुफ्त सफर पाओ

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 21 जून को नीट परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इन उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।

यह कदम छात्रों को उनके परीक्षा केंद्रों तक समय पर और बिना किसी तनाव के पहुंचने में मदद करेगा।

एडमिट कार्ड दिखाकर कर सकेंगे छात्र सफर

दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने इस सुविधा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को अपना वैध एडमिट कार्ड दिखाना होगा। बस में प्रवेश करते समय एडमिट कार्ड प्रस्तुत करने पर उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। सरकार छात्रों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करना चाहती है। इस पहल से शहर भर में यात्रा करने वाले हजारों उम्मीदवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

छात्रों के लिए सुविधा

सरकार ने कहा कि मुफ्त यात्रा से सभी नीट उम्मीदवारों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में मदद मिलेगी। इससे वे आत्मविश्वास के साथ अपनी परीक्षा दे सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि युवाओं का समय, कड़ी मेहनत और भविष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सरकार छात्रों को उनकी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान हर संभव सहायता देने को प्रतिबद्ध है। नीट जैसी परीक्षाएं छात्रों के जीवन और भविष्य से गहराई से जुड़ी होती हैं।

परिवहन मंत्री की अन्य घोषणाएं

प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि वह परीक्षा के दिन सहायता और सुविधा प्रदान करे। इससे उम्मीदवारों को अनावश्यक तनाव या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन ढांचे पर भी अपडेट साझा किए। उन्होंने राजधानी में हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों के जल्द लॉन्च की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि इन बसों के संचालन से दिल्ली में स्वस्थ पर्यावरण बना रहता है, तो इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नीट उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की अपील की।