यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर जहाज के पास हमला; 13 भारतीय नाविक फंसे

यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर तैनात मालवाहक जहाज 'एमवी अमीर1' पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच 13 भारतीय नाविकों सहित कुल 15 क्रू सदस्य फंस गए हैं। फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया के अनुसार, जहाज के ठीक आसपास लगातार हो रहे हवाई हमलों के कारण चालक दल की जान को गंभीर खतरा है।

यूनियन ने इस मामले में तत्काल मदद करने की अपील की है।

क्या हर पल हमले के डर में जी रहे हैं नाविक?

यूनियन की ओर से कहा गया है कि नाविक हर पल सीधे हमले की आशंका के खौफ में रहने को मजबूर हैं। मौजूदा हालात में चालक दल की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन गई है और किसी भी समय स्थिति और गंभीर हो सकती है।



क्या भारत सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की गई है?

यूनियन ने भारत सरकार, जहाज के फ्लैग स्टेट और अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है। साथ ही सभी नाविकों को सुरक्षित निकालने और उनकी जल्द से जल्द स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है।

क्या ब्लैक सी में बढ़ते हमलों से बढ़ी चिंता?

हाल के दिनों में ब्लैक सी क्षेत्र में जहाजों पर बढ़ते ड्रोन और मिसाइल हमलों ने भारतीय समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। ऐसे हालात में युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।