ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक, रात्रिभोज में चलीं गोलियां

वॉशिंगटन । वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में शनिवार रात एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई। यहां व्हाइट हाउस संवाददाता डिनर का आयोजन चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान अचानक गोलीबारी की घटना हुई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है।

इस कार्यक्रम में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद थे। सुरक्षा एजेंसियों ने इन सभी बड़े नेताओं को तुरंत वहां से बाहर निकाला। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक हमलावर ने गोलियां चलाई थीं। चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने करीब 5 से 8 गोलियां चलने की आवाज सुनी।

जैसे ही फायरिंग हुई, हॉल में मौजूद सैकड़ों पत्रकार और मशहूर हस्तियां अपनी जान बचाने के लिए मेजों के नीचे छिप गए। सीक्रेट सर्विस के जवान चिल्लाकर लोगों को हटने और नीचे झुकने के लिए कह रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे बैंक्वेट हॉल को घेर लिया। नेशनल गार्ड के जवानों ने भी इमारत के अंदर मोर्चा संभाल लिया।

होटल से लोगों को बाहर जाने की अनुमति दी गई, लेकिन किसी को भी अंदर आने से रोक दिया गया। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली है। हमलावर कौन था और उसने ऐसा क्यों किया, इसकी जांच अभी जारी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।