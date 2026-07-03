तेज रफ्तार ट्रक ने मचाई तबाही, चार लोगों की मौत, कई घायल

मार्कापुरम । आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं, कई अन्य घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से हुआ।

घायलों का इलाज जारी

पुलिस ने मृतकों की पहचान नल्लाबंडा बाजार, गिड्डालूर निवासी अवुला अलकनंदा (19), अवुला अंकलु (20), अवुला नागेश (17) और अवुला नागेश्वरी (2) के रूप में की है। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को तुरंत इलाज के लिए कम्भम सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति पर डॉक्टर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर सड़कों पर तेज रफ्तार ड्राइविंग के खतरनाक नतीजों को उजागर किया है।