हिंदू मंदिर पर हमले की साजिश का आरोप, युवक गिरफ्तार

न्यूयॉर्क । अमेरिका के इलिनॉय राज्य में हिंदू पूजा स्थल पर हमले की कथित साजिश रचने के आरोप में 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान एलेक्सांद्रोस पापोराकिस के रूप में हुई है, जो इलिनॉय के पैलेटाइन का रहने वाला है। जांच के दौरान उसके घर से एक राइफल, कई भरी हुई मैगजीन, सैकड़ों अतिरिक्त कारतूस और हमले में इस्तेमाल किए जा सकने वाले अन्य सामान बरामद किए गए हैं।

पुलिस को आरोपी के पास से एक दस्तावेज भी मिला है, जिसमें श्वेत वर्चस्ववादी और चरमपंथी विचारों का उल्लेख है। इस दस्तावेज में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों, खासकर भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ हिंसा से जुड़ी बातें भी लिखी गई थीं। अधिकारियों को आशंका है कि आरोपी 11 अक्तूबर को ऑरोरा इलाके में स्थित किसी हिंदू पूजा स्थल को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हमले के लिए चुने गए संभावित स्थान की अभी पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है।

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने की तत्काल कार्रवाई

पैलेटाइन पुलिस विभाग को 11 अक्तूबर को माउंट प्रॉस्पेक्ट पुलिस विभाग से एक संभावित सामूहिक गोलीबारी की साजिश के बारे में सूचना मिली थी। यह जानकारी एक व्यक्ति ने दी थी, जिसने पापोराकिस के साथ हुई कुछ इलेक्ट्रॉनिक बातचीत को लेकर चिंता जताई थी। जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपी ने एक दस्तावेज साझा किया था, जिसमें सामूहिक गोलीबारी करने की कथित योजना का विवरण था। इसके अलावा उसने राइफल, राइफल की मैगजीन, शरीर की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले कवच और अन्य सामरिक उपकरणों की तस्वीरें भी साझा की थीं। सूचना मिलने के बाद पैलेटाइन और माउंट प्रॉस्पेक्ट पुलिस विभागों ने मिलकर कार्रवाई शुरू की। दोनों विभागों के अधिकारियों ने आरोपी की तलाश की और 11 अक्तूबर की शाम उसे उसके घर से निकलते समय हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बुधवार को बताया कि जांच के दौरान सामने आई जानकारियों के आधार पर अधिकारियों को संदेह है कि आरोपी 11 अक्तूबर, रविवार को हमला करने की तैयारी कर रहा था। इस हमले में ऑरोरा इलाके के किसी हिंदू पूजा स्थल को निशाना बनाए जाने की आशंका थी।

घर से राइफल, सैकड़ों कारतूस और सुरक्षा उपकरण मिले

आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पैलेटाइन पुलिस के जांचकर्ताओं ने उसके घर की तलाशी के लिए वारंट हासिल किया। इसके बाद की गई तलाशी में कई हथियार और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक, बरामद सामान में एक राइफल, कई भरी हुई राइफल मैगजीन, सैकड़ों अतिरिक्त कारतूस और सामरिक उपकरण शामिल हैं। जांचकर्ताओं को एक ऐसा सुरक्षा कवच भी मिला, जिसमें श्वेत वर्चस्ववादी चरमपंथ से जुड़ी तस्वीर वाला एक पैच लगा हुआ था।

पुलिस ने आरोपी के पास मिले दस्तावेज का नाम Why I Fought: A.K.A.: (Aurora shooter’s manifesto) बताया है। इसमें श्वेत वर्चस्ववादी और चरमपंथी विचारों से जुड़े बयान होने की बात कही गई है। दस्तावेज में भारतीय मूल के लोगों सहित दक्षिण एशियाई समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा का भी उल्लेख था। जांच एजेंसियां अब इन दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक बातचीत और बरामद सामान की पड़ताल कर रही हैं, ताकि कथित साजिश के उद्देश्य और उसकी तैयारी से जुड़ी पूरी जानकारी जुटाई जा सके।

ऑरोरा के हिंदू पूजा स्थलों को किया गया सतर्क

संभावित हमले की जानकारी मिलने के बाद ऑरोरा पुलिस विभाग को भी सूचित किया गया। इसके बाद ऑरोरा पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले हिंदू पूजा स्थलों से संपर्क किया और उन्हें कथित साजिश के बारे में जानकारी दी। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिका में नवरात्रि समेत हिंदू त्योहार मनाए जा रहे हैं। इससे करीब दो सप्ताह पहले ओहायो के रिचमंड हाइट्स स्थित श्री स्वामीनारायण वडताल धाम हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई थी। हालांकि, पुलिस ने कहा है कि इस घटना से जुड़ा ऐसा कोई खतरा सामने नहीं आया है, जिससे आम लोगों पर फिलहाल किसी अन्य हमले का खतरा माना जाए। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की है।

आरोपी पर आतंकवादी धमकी देने समेत दो आरोप

पापोराकिस पर आतंकवादी धमकी देने और अवैध रूप से हथियार रखने के एक-एक मामले में आरोप लगाए गए हैं। हथियार रखने से जुड़े आरोप में 16 इंच से कम लंबाई वाली बैरल की राइफल शामिल है। बुधवार को कुक काउंटी के थर्ड म्यूनिसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्टहाउस में रोलिंग मीडोज में आरोपी की हिरासत से जुड़ी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने उसे हिरासत में रखने का आदेश दिया। आरोपी को अगली बार 30 अक्तूबर को अदालत में पेश किया जाना है। पैलेटाइन पुलिस विभाग ने बताया कि मामले की जांच में एफबीआई के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। जांच अभी जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद आरोपी पर अतिरिक्त आरोप भी लगाए जा सकते हैं।

हिंदू अमेरिकी संगठन ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। संगठन ने कहा कि वह पुलिस की त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा करता है। साथ ही, उसने समुदाय के लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संभावित खतरे की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की। संगठन ने कहा कि हर समुदाय को बिना किसी डर के अपने धार्मिक स्थलों पर पूजा करने का अधिकार है। पैलेटाइन पुलिस प्रमुख विलियम नॉर्ड ने कहा कि कथित खतरे की गंभीरता को कम करके नहीं आंका जा सकता। उनके अनुसार, पैलेटाइन और माउंट प्रॉस्पेक्ट पुलिस विभागों के बीच समय पर सूचना साझा करने और समन्वित कार्रवाई की वजह से आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में लेना संभव हुआ।

उन्होंने कहा कि समुदाय और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। जांच आगे बढ़ने के साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग जारी रहेगा। एफबीआई के शिकागो कार्यालय के प्रभारी विशेष एजेंट रयान व्हेलन ने कहा कि एजेंसी कट्टरपंथी विचारधाराओं से प्रेरित हिंसा के खतरों की पहचान करने, उनकी जांच करने और उन्हें रोकने के लिए स्थानीय और राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। पुलिस ने संभावित हमले के लिए किसी खास हिंदू मंदिर की पहचान की पुष्टि नहीं की है। आरोपी पर लगाए गए आरोपों की सत्यता का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा।