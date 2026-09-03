अपार्टमेंट के अंदर गोलीबारी से हड़कंप, संदिग्ध समेत दो की मौत

अपार्टमेंट के अंदर गोलीबारी से हड़कंप, संदिग्ध समेत दो की मौत

न्यूयॉर्क । अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर के मध्य इलाके में बुधवार दोपहर एक अपार्टमेंट इमारत में हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, गोलीबारी के संदिग्ध की भी मौत हो गई।

मिनियापोलिस पुलिस के सार्जेंट गैरेट पार्टेन ने बुधवार शाम संवाददाता सम्मेलन में बताया कि तीन पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। इनमें से दो को गोली लगी है। हेनेपिन काउंटी मेडिकल सेंटर के अनुसार, तीनों अधिकारियों की हालत स्थिर है।

गोलीबारी में दो लोगों की मौत
पार्टेन ने बताया कि इमारत में गोली चलने की सूचना 911 पर शाम 4:30 बजे के ठीक बाद मिली। इसके तीन मिनट बाद पुलिस अधिकारी इमारत में दाखिल हुए और उन्हें ऊंची इमारत के अंदर घायल लोग मिले। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने और गोलियां चलने की आवाज सुनी और आवाज का पीछा करते हुए ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। वहां धुंध जैसी स्थिति थी, जिससे उनकी देखने की क्षमता काफी सीमित हो गई थी।

पार्टेन ने कहा, ''यह बेहद दुखद घटना है और हमारी संवेदनाएं तथा प्रार्थनाएं उन परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं, जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। हम घायलों, घायल अधिकारियों और उनके परिवारों के साथ भी हैं।'' उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ दिया। पार्टेन ने कहा कि यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका कि गोलीबारी करने वाले व्यक्ति की मौत कैसे हुई। 

संदिग्ध को लेकर क्या बोले चश्मदीद? 
जूलियस बेली अपने अपार्टमेंट की इमारत के बाहर बैठे थे, तभी उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को पिस्तौल लिए देखा, जिसे वह इमारत के निवासी के रूप में पहचानते थे। बेली ने बताया कि उन्होंने एक महिला को चीखते हुए सुना और तुरंत वहां से भागने लगे। उनके मुताबिक, उन्होंने आठ गोलियों की आवाज गिनी।

बेली ने कहा कि वह बंदूक लिए व्यक्ति को पहचानते थे, क्योंकि वह अक्सर अपना हथियार दिखाने के लिए जाना जाता था। उन्होंने बताया कि जून में इमारत में रहने के बाद से वह उस व्यक्ति से बचने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने कहा, ''मैं समझ गया था कि वह परेशानी खड़ी कर सकता है।''

अपार्टमेंट में रहने वाले क्रिस मिलर ने बताया कि उन्होंने लगातार तेजी से गोलियां चलने की आवाज सुनी और सुरक्षा के लिए तुरंत बाहर भाग गए। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वह उस व्यक्ति को जानते हैं जिसने गोलीबारी की। मिलर ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने गलियारे में एक व्यक्ति को हैंडगन के साथ देखा था और इसकी जानकारी इमारत के प्रबंधन को दी थी।

एफबीआई और पुलिस ने संभाला मोर्चा
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में मिनियापोलिस कन्वेंशन सेंटर के पास एक अपार्टमेंट टावर की ओर पुलिस अधिकारियों को राइफल ताने हुए देखा गया। अधिकारियों ने लोगों को पास के घनी आबादी वाले लोरिंग पार्क इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी।

मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य के अधिकारी स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर गोलीबारी की घटना से निपटने में मदद कर रहे हैं। एफबीआई भी गोलीबारी की घटना पर कार्रवाई कर रही है। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एजेंसी स्थानीय अधिकारियों की मदद के लिए “जरूरी सभी संसाधन उपलब्ध कराएगी।

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