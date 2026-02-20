तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या

गुरुग्राम । गुरुग्राम के सेक्टर-37 थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर बच्ची के शव को बरामद कर लिया है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

पीड़ित बच्ची के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गुरुवार शाम करीब सात बजे उनकी बेटी घर के पास खेल रही थी और अचानक गायब हो गई। काफी तलाशने के बाद भी जब बच्ची का कुछ पता नहीं चला, तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। प्रारंभिक जानकारी में यह सामने आया कि पड़ोस में रहने वाला एक युवक बच्ची को अपने साथ ले गया था।

सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और आरोपी युवक, जिसकी पहचान मूल रूप से बिहार के सुपौल जिले के निवासी शिवनाथ के रूप में हुई है, को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपनी बर्बरतापूर्ण करतूतों का खुलासा कर दिया। सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपी ने बच्ची के शव को छुपाने की जगह बताई, जहां से पुलिस ने शव बरामद कर लिया।

पुलिस ने आरोपी शिवनाथ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है