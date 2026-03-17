सनराइजर्स हैदराबाद के शुरुआती मैच नहीं खेलेंगे कमिंस

सनराइजर्स हैदराबाद के शुरुआती मैच नहीं खेलेंगे कमिंस

हैदराबाद । सनराइजर्स हैदराबाद के नियमित कप्तान पैट कमिंस फिलहाल पीठ की चोट से जूझ रहे हैं और इसी कारण वह आईपीएल 2026 के शुरुआती मैचों से बाहर रह सकते हैं। ऐसे में सनराइजर्स के लिए परेशानियों बढ़ गई हैं। टीम को ये विचार करना है कि कमिंस की गैरमौजूदगी में टीम की कमान कौन संभालेगा। इसमें दो नाम रेस में सबसे आगे हैं।


क्या हुआ कमिंस को?
कमिंस ने दिसंबर 2025 में एडिलेड में खेले गए तीसरे एशेज टेस्ट के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है। वेस्टइंडीज दौरे के बाद उन्हें पीठ के निचले हिस्से में लम्बर बोन स्ट्रेस इंजरी हो गई थी, जिसके चलते उन्हें लंबे समय तक मैदान से दूर रहना पड़ा। इसी चोट के कारण वह एशेज सीरीज के बाकी मुकाबलों और आईसीसी टी20 विश्व कप से भी बाहर हो गए थे।

ये दो बने प्रमुख दावेदार
कमिंस की अनुपस्थिति में टीम की कप्तानी के लिए रेस में दो भारतीय खिलाड़ी, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन सबसे आगे बताए जा रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ी टीम के अहम सदस्य हैं और हाल के समय में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। ईशान किशन आईपीएल 2025 से सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा हैं। उन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में झारखंड की कप्तानी करते हुए टीम को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाया था, जिससे उनकी कप्तानी क्षमता भी सामने आई है। दूसरी ओर, अभिषेक शर्मा लंबे समय से हैदराबाद की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। वह आईपीएल 2019 से पहले टीम में शामिल हुए थे और तब से लगातार टीम की योजनाओं का अहम हिस्सा बने हुए हैं।
टी20 विश्व कप में भी दिखाया दम
दोनों खिलाड़ियों ने हाल ही में टी20 विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था। ईशान किशन ने टूर्नामेंट के दौरान तीन अर्धशतक लगाए थे और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं, फाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए केवल 18 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़ा था। भारत ने वह मुकाबला 96 रन से जीतकर खिताब अपने नाम किया था।

फिटनेस टेस्ट के बाद ही लौटेंगे कमिंस
टीम से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक, कमिंस फिलहाल चोट से उबर रहे हैं, लेकिन मैदान पर वापसी से पहले उन्हें फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। सूत्र ने कहा, 'फिलहाल पैट कमिंस चोट से उबर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। उसके बाद ही वह टीम से जुड़ पाएंगे। जब तक वह पूरी तरह फिट नहीं होते, तब तक टीम मैनेजमेंट यह तय करेगा कि कप्तानी ईशान किशन करेंगे या अभिषेक शर्मा।'
28 मार्च से SRH का अभियान शुरू
आईपीएल 2016 की चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद अपने आईपीएल 2026 अभियान की शुरुआत 28 मार्च को करेगी। टीम का पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेला जाएगा।

यदि कमिंस शुरुआती मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहते, तो अभिषेक शर्मा या ईशान किशन में से किसी एक को पहली बार आईपीएल टीम की कप्तानी करने का मौका मिल सकता है। दोनों ही खिलाड़ियों के लिए यह बड़ी जिम्मेदारी और करियर का अहम मोड़ साबित हो सकता है।

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