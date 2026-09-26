भारत को तीसरा स्वर्ण, महिला कबड्डी टीम ने जीता सोना

भारत को तीसरा स्वर्ण, महिला कबड्डी टीम ने जीता सोना

भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण जीत लिया है। फाइनल में भारत ने ईरान को 37-34 के अंतर से हराया। सांस रोक देने वाले इस मैच में आखिरकार भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीत हासिल की। ओवरऑल भारतीय महिला कबड्डी टीम ने चौथी बार स्वर्ण पर कब्जा जमाया है। इससे पहले 2010, 2014 और 2022 एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण जीता था। यह इस एशियाड में भारत का तीसरा स्वर्ण है।

इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम (कमलजीत और सुरुचि) ने स्वर्ण जीता था। ओवरऑल इस एशियाड में भारत का यह 27वां पदक है। भारत ने अब तक तीन स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य जीते हैं।

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