जब कोई व्यक्ति अपनी ही छवि या अहंकार में इतना डूब जाता है कि उसे अपनी वास्तविक सीमाएँ और कमियाँ दिखना बंद हो जाएं, तो वह अवास्तविक कल्पनाओं में जीने लगता है।

आत्ममुग्धता (Narcissism) एक ऐसी मानसिक स्थिति या व्यक्तित्व पैटर्न है जिसमें व्यक्ति स्वयं को अत्यधिक महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ या विशेष समझने लगता है, और दूसरों की भावनाओं व आवश्यकताओं के प्रति उसकी संवेदनशीलता कम हो जाती है।

आत्ममुग्धता का सबसे बड़ा असर व्यक्ति की आत्म-जागरूकता पर पड़ता है। उसे अपनी असली क्षमता या स्थिति का आभास नहीं रहता, इसलिए वह खुद को उस पद या शक्ति का हकदार मान बैठता है जो उसके पास है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय दूसरों को आंकने, दोष देने या खुद को नैतिक रूप से श्रेष्ठ ठहराने लगता है।

कई बार अत्यधिक आत्ममुग्धता भीतर की असुरक्षा या हीन भावना को छिपाने का एक मुखौटा भी होती है। खुद को "शेर" या "बाज" मान लेना एक आसान रास्ता है, बनिस्बत इसके कि अपनी कमियों पर काम किया जाए। आत्ममुग्धता के इस प्रभाव को अक्सर समाज, राजनीति और कार्यस्थलों पर देखा जाता है—जहाँ अनुभव या योग्यता के बिना भी लोग खुद को सबसे बड़ा विशेषज्ञ या निर्णायक मान लेते हैं।

अतिशयोक्तिपूर्ण आत्म-महत्व (Grandiosity): व्यक्ति अपनी उपलब्धियों, प्रतिभा या बुद्धिमत्ता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है और बिना ठोस आधार के खुद को दूसरों से बेहतर मानता है।

विशेषाधिकार की भावना (Sense of Entitlement): यह अपेक्षा रखना कि दूसरों को उसकी इच्छाओं, समय या नियमों के अनुकूल ढलना चाहिए, चाहे सामने वाले को असुविधा ही क्यों न हो।

सहानुभूति की कमी (Lack of Empathy): दूसरों के दर्द, भावनाओं या दृष्टिकोण को समझने या महसूस करने में कठिनाई; दूसरों का उपयोग अक्सर अपने स्वार्थ या छवि चमकाने के लिए करना।

प्रशंसा और ध्यान की तीव्र भूख: निरंतर तारीफ़, मान्यता या आकर्षण का केंद्र बने रहने की आवश्यकता; ध्यान न मिलने पर चिड़चिड़ापन या उपेक्षा का अनुभव।

आलोचना के प्रति अतिसंवेदनशीलता: हल्की-सी आलोचना या असहमति को भी सीधा अपमान या हमला मानना, जिसके जवाब में अत्यधिक क्रोध, बचाव या सामने वाले को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति दिख सकती है।

किसी व्यक्ति के व्यवहार में निम्न बातें देखी जाएँ तो उसे इस बीमारी से ग्रसित माना जा सकता है-

दोष दूसरों पर मढ़ना, बहाने बनाना या बात घुमा देना।

अपनी ही बातें करना, हावी रहना और सफलता का पूरा श्रेय लेना।

सामने वाले की योग्यता, नीयत या चरित्र पर ही सवाल उठाना।

रिश्ते को उपयोगिता या अपनी छवि के पैमाने से आंकना।

आत्ममुग्ध और अहंकारी स्वभाव के लोगों के साथ व्यवहार करते समय सबसे ज़रूरी बात यह समझना है कि आप तर्क या भावनात्मक अपील से उनके अहंकार को नहीं बदल सकते। प्रभावी रणनीति यह होती है कि आप अपनी मानसिक शांति, सीमाओं और आत्म-सम्मान की रक्षा करें, और प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच-समझकर निर्णय लें।

तथ्यों पर टिके रहें, भावनाओं में न बहें। ऐसे लोग अकसर बातों को घुमाते हैं, दोष दूसरों पर डालते हैं या बहस को व्यक्तिगत बना देते हैं। कार्य स्थल या संवेदनशील बातचीत में तथ्यों, लिखित रिकार्ड और स्पष्ट बिंदुओं पर टिके रहें।

बहस और अहंकार की चुनौती से बचें। उन्हें यह साबित करने की कोशिश न करें कि वे गलत हैं या कम योग्य हैं। जब उनका अहंकार आहत होता है, तो वे और अधिक आक्रामक या रक्षात्मक हो सकते हैं। "ठीक है, हम इस पर सहमत नहीं हैं" कहकर बातचीत वहीं रोक देना सबसे समझदारी भरा कदम होता है।

उनसे सहज सहानुभूति, बिना शर्त माफ़ी या निष्पक्ष व्यवहार की उम्मीद रखने से अकसर निराशा ही हाथ लगती है। उनके स्वभाव की सीमा को समझकर अपनी अपेक्षा यथार्थवादी रखें।

उनके हर कटाक्ष, ताने या श्रेष्ठता दिखाने के प्रयास को अपनी निजी योग्यता या मूल्य का पैमाना न मानें और संवाद सीमित करें।