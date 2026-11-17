आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का है। चैटबॉट्स और जनरेटिव AI टूल्स ने कंटेंट राइटिंग से लेकर कोडिंग और कानूनी दस्तावेजों के ड्राफ्टिंग तक को कुछ ही सेकंड में संभव बना दिया है।

यही वजह है कि अब आम लोग, छोटी कंपनियां और यहां तक कि कुछ युवा प्रोफेशनल्स भी वकीलों के पास जाए बिना खुद ही AI की मदद से लीगल नोटिस (Legal Notice) तैयार करके भेजने लगे हैं।

देखने में यह प्रक्रिया भले ही आसान, तेज और सस्ती लगती है, लेकिन इसके परिणाम कई बार बेहद खतरनाक और भ्रामक साबित हो रहे हैं। लोग AI द्वारा लिखी गई भारी-भरकम और जटिल कानूनी भाषा (Legal Jargon) को देखकर यह मान बैठते हैं कि उनके पास एक अचूक कानूनी हथियार आ गया है, जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत होती है।

1. AI आधारित लीगल नोटिस की मुख्य समस्याएं

कानूनी अधिकार क्षेत्र और प्रासंगिकता की समझ का अभाव: AI मॉडल इंटरनेट पर मौजूद डेटा के आधार पर काम करते हैं। वे यह नहीं जानते कि किस मामले में कौन सा विशिष्ट कानून, धारा या स्थानीय अधिनियम लागू होगा। कई बार AI ऐसे कानूनों या धाराओं का हवाला दे देता है जिनका उस राज्य, देश या मामले से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं होता।

तथ्यों की सटीकता और संदर्भ की कमी: AI को आपके मामले की केवल वही बातें पता होती हैं जो आपने प्रॉम्प्ट में टाइप की हैं। वह पक्षकारों के बीच के आपसी इतिहास, मौखिक समझौतों या दस्तावेजों की सूक्ष्म बारीकियों को नहीं समझ सकता। ऐसे में, नोटिस में लिखे गए तथ्य कई बार आधे-अधूरे या पूरी तरह से भ्रामक होते हैं।

धमकाने की प्रवृत्ति और कानूनी परिणामों की अनदेखी: चूंकि AI से नोटिस बनवाना बेहद आसान है, लोग बिना सोचे-समझे या बिना किसी पुख्ता कानूनी आधार के धमकियों भरे नोटिस भेजने लगे हैं। उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि बिना कानूनी आधार के किसी को गलत नोटिस भेजना खुद भेजने वाले के लिए मानहानि (Defamation) या कानूनी उत्पीड़न का मामला बन सकता है।

2. 'दिन को रात' समझने की गलतफहमी

जब कोई व्यक्ति AI से तैयार किया गया भारी-भरकम अंग्रेजी या कानूनी भाषा वाला नोटिस देखता है, तो उसके मन में एक झूठा आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। कागज के टुकड़े को ब्रह्मास्त्र मान लोग यह समझ बैठते हैं कि चूंकि इसमें "कोर्ट", "लीगल एक्शन", "आईपीसी (IPC)" या "अधिनियम" जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए सामने वाला पक्ष डर जाएगा और झुक जाएगा। ऐसे नोटिस जब कोर्ट में जाते हैं, तो पहली ही सुनवाई में उनकी पोल खुल जाती है क्योंकि उनमें कानूनी रूप से टिकाऊ कोई दम नहीं होता। अदालतें ऐसी बचकानी और आधारहीन कार्यवाहियों पर सख्त रुख भी अपना सकती हैं।

3. कानून फॉर्मूला नहीं, विवेक का विषय है

कानून केवल शब्दों का जोड़-घटाव नहीं है, बल्कि यह न्याय, समानता, साक्ष्यों और जजों के पूर्व के निर्णयों पर आधारित होता है। एक योग्य वकील केवल एक नोटिस ड्राफ्ट नहीं करता, बल्कि वह मामले के जोखिमों का आकलन करता है। यह देखता है कि क्या सच में कोई कानूनी मामला बनता भी है या नहीं। क्लाइंट को बचाता है कि वह खुद किसी कानूनी पचड़े में न फंस जाए।

AI एक बेहतरीन सहायक हो सकता है, लेकिन यह कभी भी किसी पेशेवर वकील का विकल्प नहीं बन सकता। यदि आप किसी विवाद में फंसे हैं और नोटिस भेजना चाहते हैं, तो AI का उपयोग केवल यह समझने के लिए करें कि एक सामान्य ढांचा कैसा होता है। लेकिन किसी भी नोटिस को अंतिम रूप देकर भेजने से पहले किसी अनुभवी और लाइसेंस प्राप्त अधिवक्ता से उसकी समीक्षा अवश्य कराएं।

अल्पज्ञानी या AI पर पूरी तरह आंख मूंदकर भरोसा करना आपके लिए "दिन को रात" समझने जैसा साबित हो सकता है, जिसका खामियाजा अदालत में भुगतना पड़ सकता है।

जब कोई व्यक्ति बिना किसी ठोस कानूनी आधार, झूठे तथ्यों या सिर्फ डराने-धमकाने के उद्देश्य से AI या किसी अन्य माध्यम से फर्जी और आधारहीन लीगल नोटिस भेजता है, तो भारतीय कानून में इसके खिलाफ कड़े प्रावधान हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

1. मानहानि का मुकदमा (सिविल और क्रिमिनल)

क्रिमिनल मानहानि (धारा 356 बीएनएस / पुरानी धारा 500 IPC): यदि कोई व्यक्ति बिना किसी आधार के किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने या सार्वजनिक रूप से उसकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से नोटिस भेजता है, तो पीड़ित व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत क्रिमिनल मानहानि का मुकदमा दर्ज करा सकता है।

सिविल मानहानि: पीड़ित व्यक्ति सिविल कोर्ट में हर्जाने (Damages/Compensation) के लिए दावा ठोक सकता है। झूठे आरोपों के कारण मानसिक प्रताड़ना और व्यावसायिक नुकसान के एवज में लाखों रुपये के हर्जाने की मांग की जा सकती है।

2. आपराधिक धमकी- धारा 351(3) बीएनएस (पुरानी धारा 506 IPC)

यदि लीगल नोटिस में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो किसी को गंभीर नुकसान पहुँचाने, उसकी संपत्ति को क्षति पहुँचाने या झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती है, तो यह 'आपराधिक धमकी' के दायरे में आता है। इसके तहत पुलिस में शिकायत दर्ज की जा सकती है और दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।

3. दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए हर्जाना

यदि कोई व्यक्ति बार-बार झूठे नोटिस भेजता है या बिना किसी उचित कारण के अदालत में फर्जी मुकदमे घसीटता है, तो पीड़ित पक्ष उस व्यक्ति के खिलाफ 'मैलिसियस प्रॉसीक्यूशन' का मुकदमा कर सकता है। इसमें साबित करना होता है कि नोटिस भेजने वाले का इरादा सिर्फ परेशान करना था, न कि न्याय पाना। अदालत ऐसे मामलों में भारी हर्जाना लगा सकती है।

4. अदालत द्वारा भारी जुर्माना

यदि कोई व्यक्ति ऐसे फर्जी या आधारहीन नोटिस के आधार पर अदालत में याचिका दायर कर देता है, तो कोर्ट इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानती है। अदालतें ऐसे मामलों को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर भारी लागत (Heavy Cost / Exemplary Costs) का जुर्माना लगाती हैं। कई मामलों में माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने फर्जी मुकदमों और बोगस नोटिस भेजने वालों की खिंचाई करते हुए उन पर कड़ा आर्थिक दंड लगाया है।

5. बार काउंसिल में शिकायत (यदि नोटिस वकील ने भेजा हो)

यदि कोई लीगल नोटिस किसी पंजीकृत वकील द्वारा बिना तथ्यों की जांच किए भेजा गया है, तो पीड़ित व्यक्ति संबंधित राज्य की बार काउंसिल में शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि यह साबित हो जाता है कि वकील ने बिना किसी वैध आधार के Professional Misconduct किया है, तो उसका लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

AI तकनीक से नोटिस का ड्राफ्ट तैयार करना आसान हो सकता है, लेकिन कानून की कसौटी पर केवल वही नोटिस टिकते हैं जिनके पीछे ठोस सबूत, सही धाराएं और वास्तविक कानूनी विवाद होता है। फर्जी या डराने के लिए भेजे गए नोटिस भेजने वाले के लिए ही प्रतिगामी उल्टवार साबित हो सकते हैं।

यदि आपको कोई ऐसा लीगल नोटिस मिलता है जिस पर आपको संदेह है कि वह फर्जी है, गलत तथ्यों पर आधारित है या आपको डराने के लिए भेजा गया है, तो आपको घबराने के बजाय सूझबूझ और कानूनी सावधानी के साथ कदम उठाने चाहिए। संदिग्ध लीगल नोटिस मिलने पर उसकी कानूनी वैधता की जांच करके वकील की मदद से उसका माकूल और तार्किक जवाब देना चाहिए।

संदिग्ध या फर्जी लीगल नोटिस मिलने पर तुरंत उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम

1. नोटिस भेजने वाले की प्रामाणिकता की जांच करें

नोटिस पर भेजने वाले वकील का नाम, बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑफिस का पता, ईमेल और फोन नंबर की जांच करें। संबंधित राज्य की बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वकील का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यह चेक कर सकते हैं कि वे अधिकृत अधिवक्ता हैं या नहीं।

नोटिस में दिए गए पते या नंबर पर फोन करके या ईमेल के जरिए पुष्टि कर सकते हैं, हालांकि यदि मामला अत्यधिक संदिग्ध लगे तो सीधे संपर्क करने से बचें।

2. नोटिस भेजने वाले 'क्लाइंट' और दावों की पड़ताल करें

विवाद की पृष्ठभूमि समझें और देखें कि क्या वाकई आपका उस व्यक्ति या कंपनी के साथ कोई पुराना विवाद, लेन-देन या कॉन्ट्रैक्ट रहा है, जिसका जिक्र नोटिस में है।

तथ्यों की समीक्षा करें और नोटिस में जो आरोप लगाए गए हैं, उन्हें अपने पुराने दस्तावेजों, मेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, बैंक स्टेटमेंट या एग्रीमेंट से मिलाएं। देखें कि क्या वे आरोप पूरी तरह निराधार हैं।

3. किसी अनुभवी और योग्य वकील से परामर्श लें

खुद जवाब देने से बचें। कभी भी गुस्से में आकर या डरकर बिना सोचे-समझे खुद ही ईमेल या फोन पर जवाब न दें। आपका एक गलत शब्द या स्वीकारोक्ति आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है।

नोटिस को किसी प्रतिष्ठित और विश्वसनीय वकील को दिखाएं। एक वकील ही यह तय कर सकता है कि नोटिस कानूनी रूप से कितना मजबूत है या क्या यह पूरी तरह एक 'धमकी भरा बोगस नोटिस' है।

4. उचित और माकूल जवाब तैयार करवाएं

वकील के जरिए जवाब भेजें: यदि नोटिस फर्जी या आधारहीन है, तो अपने वकील से कहकर एक आधिकारिक और करारा कानूनी जवाब भिजवाएं।

झूठे दावों का खंडन करें: इस जवाब में नोटिस में लगाए गए सभी झूठे और मनगढ़ंत आरोपों का बिंदुवार खंडन किया जाना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि मांग पूरी तरह अवैध है।

5. पुलिस या संबंधित अधिकारियों में शिकायत दर्ज कराएं (यदि आवश्यक हो)

यदि नोटिस के जरिए आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जबरन वसूली की कोशिश की जा रही है या गंभीर धमकियां दी जा रही हैं, तो आप तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में या साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति फर्जी वकील बनकर या बिना किसी अथॉरिटी के फर्जी लेटरपैड पर नोटिस भेज रहा है, तो यह भारतीय कानून के तहत आपराधिक धोखाधड़ी है, जिसके खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की जा सकती है।