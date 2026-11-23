अगरतला। त्रिपुरा के दक्षिण जिले के सबरूम उपमंडल में युवती से कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, यह घटना पहली नजर में 9 नवंबर की बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद कोई औपचारिक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज नहीं कराई गई थी। हालांकि, सोशल मीडिया पर मामले की जानकारी सामने आने के बाद सबरूम पुलिस ने खुद पहल करते हुए जांच शुरू की।

बाद में पीड़िता की मौखिक शिकायत दर्ज की गई और मामला दर्ज किया गया।

सोशल मीडिया पर जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने क्या किया?

सबरूम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी सुशांत देब ने एएनआई को बताया कि सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इसके बाद पीड़िता की मौखिक शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने सबरूम थाने में केस नंबर 26/2026 के तहत मामला दर्ज किया। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70(1), 61(2) और 3(5) लगाई गई हैं।

मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुईं?

पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और उसकी हिरासत की अवधि 4 दिसंबर तक है। पुलिस अधिकारी सुशांत देब के मुताबिक, रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद गिरफ्तार आरोपी को शनिवार को अदालत में पेश किया गया। वहीं, मामले में शामिल दूसरे संदिग्ध की तलाश जारी है। पुलिस की टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं।

पुलिस जांच में अब क्या सामने आया?

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। अधिकारी घटनाक्रम की पूरी कड़ी समझने और कथित अपराध से जुड़े तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने दूसरे संदिग्ध को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान भी जारी रखा है। अधिकारियों के मुताबिक, मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, ताकि घटना से जुड़ी वास्तविक स्थिति सामने आ सके।