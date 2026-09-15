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युवती ने अपने ही घर पर चलवाई गोली

युवती ने अपने ही घर पर चलवाई गोली

पूर्वी दिल्ली । नंद नगरी इलाके में झगड़े का बदला लेने के लिए एक युवती ने एरिया में रहने वाले युवक को फंसाने के लिए अपने ही घर पर गोली चलवा दी। बाद में झगड़ा करने वाले युवक का झूठे ही नाम ले लिया। जिले के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (एएटीएस) ने मामले की पड़ताल की तो पूरी हकीकत का खुलासा हो गया।

छानबीन करते हुए पुलिस की टीम शूटरों तक पहुंच गई। आरोपी इमरान उर्फ राहुल (25) और अजीम खान (36) को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ हुई तो पूरी साजिश का पता चला। अब पुलिस शिकायतकर्ता युवती से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि छानबीन के बाद युवती को भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि 4 सितंबर की रात को एक युवती ने अपने घर पर गोली चलने की सूचना दी थी। पीड़िता ने बताया कि स्कूटी सवार कुछ लोगों ने उसके घर पर फायरिंग की है। युवती ने एरिया में ही रहने वाले कुछ लोगों पर गोली चलवाने का शक जाहिर किया। नंद नगरी थाना पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया।

लोकल पुलिस के अलावा जिले के एएटीएस ने मामले की पड़ताल शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गोली चलाने वाले शूटरों की पहचान कर ली। 12 सितंबर को पहले सुंदर नगरी एरिया से अजीम को दबोच लिया गया। उससे पूछताछ के बाद साथी इमरान को भी गिरफ्तार कर लिया गया।


पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने युवती के घर गोली चलाने की बात स्वीकार कर ली। इन लोगों ने बताया कि युवती ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए खुद ही अपने घर पर फायरिंग करवाई। दरअसल युवती के भाई का कुछ दिन पहले कुछ युवकों से झगड़ा हुआ था। युवती के भाई को पीट दिया गया था।

इस मामले में मुकादमा भी दर्ज हुआ। युवती ने झगड़ा करने वाले लड़कों को फंसाने की योजना बनाई। इसके बाद एरिया के घोषित बदमाश अजीम खान से संपर्क किया गया। इसके बाद गोली चलाने की बात हुई। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल युवती से पूछताछ जा रही है। पूछताछ के बाद उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

आरोपी अजीम नंद नगरी थाने का घोघित बदमाश है। इसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, जानलेवा हमला करने, लूटपाट, झपटमारी, दुष्कर्म, अपहरण और अवैध हथियार रखने के करीब 9 मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।

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