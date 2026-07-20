त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने पुलिस मुख्यालय में आत्महत्या की

अगरतला । त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने सोमवार को अगरतला पुलिस मुख्यालय में अपने ऑफिस में आत्महत्या कर ली। मामले में एक अधिकारी ने बताया कि 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी को तुरंत जीबी पंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

उन्होंने आगे बताया कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री माणिक साहा और मुख्य सचिव जेके सिन्हा समेत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे।

तीन दशक से ज्यादा लंबा करियर

त्रिपुरा के पुलिस प्रमुख बनने से पहले, उन्होंने त्रिपुरा में डीजीपी (इंटेलिजेंस) के तौर पर काम किया था। तीन दशकों से ज्यादा के अपने शानदार करियर के दौरान, उन्होंने राज्य पुलिस में कई अहम पदों पर काम किया है और सीबीआई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के साथ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन) पर भी सेवाएं दी हैं। वह कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र मिशन का भी हिस्सा रहे हैं, जहां उन्हें अंतरराष्ट्रीय पुलिसिंग का महत्वपूर्ण अनुभव मिला।