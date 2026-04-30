तेज रफ्तार कार ने बाइक को रौंदा, पति-पत्नी और दो बच्चों की मौत

शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जिले में शाहजहांपुर-पलिया हाईवे पर पुवायां थाना क्षेत्र के गांव भूड़ा मैनारी ओवरब्रिज के पास बोलेरो कार की टक्कर से बाइक सवार दंपती और दो बच्चों की मौत हो गई। उनकी पहचान निगोही के मोहल्ला रामनगर बगिया निवासी अरुण कुमार उर्फ कन्हैया (40 वर्ष), अरुण की पत्नी सीमा देवी (35 वर्ष), बेटी दीक्षा (आठ वर्ष) और बेटे नैतिक (छह वर्ष) के रूप में हुई।

हादसे की सूचना मिलते ही उनके परिजनों में कोहराम मच गया।

शादी समारोह के बाद घर जा रहे थे दंपती

अरुण की ससुराल पुवायां के गांव सिरखिड़ी में है। अरुण के ससुर गोपी के परिवार में बेटी की शादी थी। अरुण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शादी में शामिल होने के लिए 28 अप्रैल को सिरखिड़ी गांव आए थे। बृहस्पतिवार को वह घर वापस जा रहे थे। गांव भूड़ा मैनारी ओवरब्रिज के पास बोलेरो की टक्कर बाइक में लग जाने से दंपती और दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर भीड़ लग गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को पुवायां सीएचसी भिजवाया।

हादसे के बाद कार छोड़कर चालक भागा

सीएचसी पर चारों को मृत घोषित कर दिया गया। अरुण की एक पुत्री प्रांशी घर पर है। अरुण मजदूरी कर परिवार की गुजर-बसर करते थे। वह हेलमेट नहीं लगाए थे। अरुण की मौत से पिता राकेश, मां उर्मिला देवी, पुत्री प्रांशी और भाइयों का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि हादसे के बाद चालक बोलेरो छोड़कर भाग गया है। बोलेरो पुवायां क्षेत्र की है। उसके चालक की तलाश की जा रही है।