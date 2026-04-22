स्कूल बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, दस छात्र घायल

बालोतरा । बालोतरा जिले के बायतु क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके में चिंता और अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया। बायतु बायपास के पास एक स्कूल बस और ट्रक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में करीब 10 स्कूली छात्र घायल हो गए, जिनमें से 5 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह स्कूल बस सरस्वती विद्या मंदिर की बताई जा रही है, जिसमें हादसे के वक्त कुल 36 बच्चे सवार थे। बताया जा रहा है कि बस अपने निर्धारित मार्ग पर बच्चों को लेकर जा रही थी, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस असंतुलित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई।

मौके पर मची चीख-पुकार, लोगों ने शुरू किया राहत कार्य

हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए राहत कार्य शुरू किया और बच्चों को बस से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सूचना मिलते ही बायतु थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। थानाधिकारी मनोहर विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घायलों को तत्काल बायतु के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

5 बच्चों की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर

चिकित्सकों के अनुसार, हादसे में घायल 10 बच्चों में से 5 की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य बच्चों का इलाज बायतु अस्पताल में ही जारी है। डॉक्टरों की टीम लगातार बच्चों की निगरानी कर रही है।

प्रशासन मौके पर, हादसे के कारणों की जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। क्षेत्राधिकारी (CO) और थाना प्रभारी (SHO) ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में ट्रक चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार को हादसे की प्रमुख वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है।

अस्पताल में जुटे परिजन, बच्चों की हालत को लेकर चिंता

इस हादसे के बाद अभिभावकों में भारी चिंता देखी गई। जैसे ही घटना की खबर फैली, बड़ी संख्या में परिजन अस्पताल पहुंच गए। बच्चों की स्थिति को लेकर सभी बेहद चिंतित नजर आए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।