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संजय के. अग्रवाल होंगे राजस्थान के नए चीफ जस्टिस

संजय के. अग्रवाल होंगे राजस्थान के नए चीफ जस्टिस

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहे प्रशासनिक और न्यायिक विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।

कॉलेजियम की सिफारिश में जस्टिस अग्रवाल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने का प्रस्ताव भी शामिल बताया जा रहा है। इस घटनाक्रम को राजस्थान हाईकोर्ट में लंबे समय से चल रहे प्रशासनिक विवाद के बीच अहम माना जा रहा है।


पहले राजस्थान ट्रांसफर, फिर चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी
कॉलेजियम की सिफारिश का महत्वपूर्ण पहलू जस्टिस अग्रवाल का राजस्थान हाईकोर्ट में तत्काल ट्रांसफर किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसे में यदि मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता है, तो भी उनके राजस्थान हाईकोर्ट आने का रास्ता साफ हो सकता है। ऐसी स्थिति में वह राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

एसीजे छुट्टी पर गए
इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शर्मा वकीलों के विरोध के बीच छुट्टी पर चले गए। जयपुर पीठ के अपडेटेड रोस्टर के अनुसार, 1 से 5 सितंबर तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की कोई कोर्ट सिटिंग नहीं होगी।
सितंबर 2013 में बने थे अतिरिक्त न्यायाधीश

जस्टिस संजय के. अग्रवाल वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं। उन्हें सितंबर 2013 में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था। मार्च 2016 में उनकी नियुक्ति स्थायी न्यायाधीश के रूप में हुई।

न्यायाधीश बनने से पहले वह छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में उनके अनुभव को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रस्तावित नियुक्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजस्थान हाईकोर्ट के लिए क्यों अहम है यह कदम?

राजस्थान हाईकोर्ट में पिछले कुछ समय से न्यायिक प्रशासन को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय में कॉलेजियम की ओर से नए मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश को महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि, कॉलेजियम की सिफारिश के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूरी होनी बाकी है। अंतिम निर्णय संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होगा। फिलहाल जस्टिस संजय के. अग्रवाल के नाम की सिफारिश ने राजस्थान हाईकोर्ट के अगले प्रशासनिक नेतृत्व को लेकर तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट कर दी है।

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