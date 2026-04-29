पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी, दो बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार; दोनों घायल

बुलंदशहर । यूपी के बुलंदशहर जिले के खुर्जा कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मंगलवार रात को मुंडाखेड़ा नहर के पास मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हुई दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग में 50-50 हजार के इनामी बदमाश रिंकू सैनी और भारत सैनी पुलिस की पैर में गोली लगने से घायल हो गए।



दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए खुर्जा की जटिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। खुर्जा सीओ शोभित कुमार ने बताया कि यह दोनों बदमाश कोतवाली खुर्जा नगर में हुए तिहरे हत्याकांड में आरोपी थे। इन पर 50-50 हजार का इनाम घोषित था।

खुर्जा पुलिस गिरफ्तारी के बाद इन्हें हत्या में प्रयुक्त असलाह और डीवीआर को बरामद करने के लिए लेकर गई थी, तभी इन दोनों अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जिसमें दोनों ओर से हुई फायरिंग में दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए।

खुर्जा पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से डीवीआर, एक अवैध पिस्टल, एक तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए हैं।

चेहरे पर केक लगाने को लेकर विवाद, तीन की हत्या

बुलंदशहर के खुर्जा में जन्मदिन की पार्टी में चेहरे पर केक लगाने का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया और पूर्व भाजपा सभासद के दो भाइयों अमरदीप व मनीष और भतीजे आकाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुलंदशहर के खुर्जा में जिम के अंदर सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों जिम संचालक रूपेश सैनी, मयंक सैनी व नरेश सैनी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब तक मामले में पांच आरोपियों की गिरफ्तार हो चुकी है।