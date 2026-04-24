फोन पर सैन्यकर्मी पति से हुआ विवाद, विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान

बरेली । बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के कांधरपुर में किराये पर रह रही महिला ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। कश्मीर में तैनात सैन्यकर्मी पति की सूचना पर कैंट पुलिस ने पहुंचकर शव सील कराया। पुलिस को पति ने बताया कि विवाहेत्तर प्रेम संबंध को लेकर दोनों का फोन पर विवाद हुआ था। पुलिस ने महिला के मायके वालों को भी बुलाया है।

कैंट इंस्पेक्टर संजय धीर ने बताया कि शाहजहांपुर जिले के खुदागंज थाने के कपूरपुर निवासी हृदेश गंगवार भारतीय सेना में कार्यरत हैं। वर्तमान में वह गुलमर्ग, कश्मीर में तैनात हैं। उन्होंने दोपहर करीब चार बजे कैंट इंस्पेक्टर को कॉल करके बताया कि कांधरपुर में किराये पर रहने वाली उनकी पत्नी आकांक्षा गंगवार ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी है।



पांच वर्षीय बेटी बोली- मम्मी आवाज नहीं दे रही

बताया कि हरदेवी के यहां वह किराये पर रहती थीं। मौके पर पहुंची पुलिस को आकांक्षा अपने कमरे में दुपट्टे के सहारे कुंदे से लटकी मिलीं। मकान मालिक हरदेवी ने बताया कि आकांक्षा की पांच वर्षीय बेटी प्रिंसा ने उन्हें बताया कि मम्मी आवाज नहीं दे रही हैं। हरदेवी ने ऊपर जाकर देखा तो आकांक्षा फंदे पर लटकी थी और दरवाजा खुला था। उन्होंने अपने पुत्र नरेंद्र के जरिये आकांक्षा के पति हृदेश को जानकारी दी।

पति ने पुलिस को बताई ये बात

इंस्पेक्टर के मुताबिक उन्हें हृदेश ने बताया कि उनकी शादी नौ फरवरी 2020 को हुई थी। यह भी बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर आकांक्षा की अनैतिक प्रेम संबंध को लेकर उनसे कहासुनी हुई थी। इसके बाद आकांक्षा ने कॉल रिसीव नहीं की। इंस्पेक्टर ने बताया कि मृतका के परिजन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। उनसे बातचीत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।