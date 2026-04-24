राष्ट्रीय समाचार

  2. देश
  3. फोन पर सैन्यकर्मी पति से हुआ विवाद, विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान
फोन पर सैन्यकर्मी पति से हुआ विवाद, विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान

फोन पर सैन्यकर्मी पति से हुआ विवाद, विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान

बरेली । बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के कांधरपुर में किराये पर रह रही महिला ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। कश्मीर में तैनात सैन्यकर्मी पति की सूचना पर कैंट पुलिस ने पहुंचकर शव सील कराया। पुलिस को पति ने बताया कि विवाहेत्तर प्रेम संबंध को लेकर दोनों का फोन पर विवाद हुआ था। पुलिस ने महिला के मायके वालों को भी बुलाया है।

कैंट इंस्पेक्टर संजय धीर ने बताया कि शाहजहांपुर जिले के खुदागंज थाने के कपूरपुर निवासी हृदेश गंगवार भारतीय सेना में कार्यरत हैं। वर्तमान में वह गुलमर्ग, कश्मीर में तैनात हैं। उन्होंने दोपहर करीब चार बजे कैंट इंस्पेक्टर को कॉल करके बताया कि कांधरपुर में किराये पर रहने वाली उनकी पत्नी आकांक्षा गंगवार ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी है।
 
पांच वर्षीय बेटी बोली- मम्मी आवाज नहीं दे रही 
बताया कि हरदेवी के यहां वह किराये पर रहती थीं। मौके पर पहुंची पुलिस को आकांक्षा अपने कमरे में दुपट्टे के सहारे कुंदे से लटकी मिलीं। मकान मालिक हरदेवी ने बताया कि आकांक्षा की पांच वर्षीय बेटी प्रिंसा ने उन्हें बताया कि मम्मी आवाज नहीं दे रही हैं। हरदेवी ने ऊपर जाकर देखा तो आकांक्षा फंदे पर लटकी थी और दरवाजा खुला था। उन्होंने अपने पुत्र नरेंद्र के जरिये आकांक्षा के पति हृदेश को जानकारी दी।

पति ने पुलिस को बताई ये बात
इंस्पेक्टर के मुताबिक उन्हें हृदेश ने बताया कि उनकी शादी नौ फरवरी 2020 को हुई थी। यह भी बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर आकांक्षा की अनैतिक प्रेम संबंध को लेकर उनसे कहासुनी हुई थी। इसके बाद आकांक्षा ने कॉल रिसीव नहीं की। इंस्पेक्टर ने बताया कि मृतका के परिजन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। उनसे बातचीत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu