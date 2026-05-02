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पांच सितारा होटल में मौत

पांच सितारा होटल में मौत

आगरा । आगरा के थाना ताजगंज के शिल्पग्राम स्थित होटल द ताज कन्वेंशन में शुक्रवार शाम को ठहरे गुरुग्राम के निवासी निजी कंपनी के अधिकारी की संदिग्ध हालात में माैत हो गई। वह एक महिला और एक पुरुष सहकर्मी के साथ आगरा आए थे। उन्हें अपनी कंपनी के मामले में जांच करनी थी।

शाम को महिला सहकर्मी के कमरे में उनकी हालत बिगड़ गई। होटलकर्मियों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

 
गुरुग्राम निवासी अशोक यादव (48) एक ओटीटी कंपनी में पाइरेसी रोकने के लिए अधिकृत थे। वह शुक्रवार को अपने दो साथियों के साथ आए थे। यहां से पहले फिरोजाबाद भी गए थे। उन्होंने नेटवर्क चोरी के मामले में पुलिस से मुलाकात की थी। इसके बाद होटल ताज कन्वेंशन में पहुंचे। तीनों ने अलग-अलग कमरे बुक किए थे। थाना ताजगंज पुलिस ने बताया कि होटल में एक पर्यटक की हालत बिगड़ने की सूचना मिली थी। इस पर थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मी पहुंच गए।

 होटल के कर्मचारी अशोक यादव को पहले निजी अस्पताल में ले गए थे, जहां से एसएन मेडिकल काॅलेज की इमरजेंसी भेज दिया गया। वहां उन्हें डाॅक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पूछताछ में पता चला कि अशोक यादव शाम करीब 7 बजे अपनी महिला सहयोगी के कमरे में पहुंचे थे। तभी उनकी हालत बिगड़ गई। यह देखकर सहयोगी ने अपने दूसरे कर्मचारी को बताया। दोनों ने होटल कर्मचारियों को जानकारी दी। इसके बाद अस्पताल ले जाया गया।
एसीपी ताज सुरक्षा मयंक तिवारी ने बताया कि मृतक के परिजन को सूचना दे दी गई है। उनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तब तक मृतक के दोनों सहयोगियों को होटल में ही रोका गया है। उनसे पूछताछ की जाएगी। परिजन की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही माैत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

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