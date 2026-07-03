पहला जत्था श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की ओर रवाना

जम्मू । हिमालय की पहाड़ियों में स्थित अमरेश्वर धाम में विराजे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने कदम बढ़ा दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीरवार सुबह करीब पांच बजे जम्मू के भगवतीनगर आधार शिविर से 4,822 भक्तों के पहले जत्थे को रवाना किया।

259 वाहनों से ये श्रद्धालु शाम को पहलगाम और बालटाल आधार शिविर पहुंच गए। शुक्रवार सुबह ये सभी आधार शिविर से अन्य श्रद्धालुओं के साथ पवित्र गुफा की ओर रवाना हो जाएंगे और महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।



उपराज्यपाल ने भगवान श्री गणेश की पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं को रवाना किया। इस दाैरान पूरा माहाैल बाबा बर्फानी के जयघोष, शंखध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज उठा। हर श्रद्धालु के चेहरे पर जल्द बाबा बर्फानी के दर्शन कर लेने की चमक थी। जम्मू से रवाना हुए जत्थे में 106 बसें, 39 बसों, 111 हल्के वाहन और 3 बाइक व स्कूटर शामिल रहे। जम्मू रवाना हुए भक्त 2,312 बालटाल और 2,510 पहलगाम मार्ग से यात्रा पर गए हैं।



उपराज्यपाल ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा आस्था और आध्यात्मिक जागृति का पवित्र मार्ग है। श्रद्धालुओं की सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी का आशीर्वाद सभी के जीवन में सुख, शांति और आनंद लेकर आए। प्रशासन, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, पुलिस, सेना, केंद्रीय सुरक्षा बलों और यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों ने देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।

जम्मू ये जत्था हुआ रवाना

4,822 कुल तीर्थयात्री

3,707 पुरुष श्रद्धालु

816 महिला श्रद्धालु

16 बच्चे

246 साधु

37 साध्वी

डीजीपी सुरक्षा और तैयारियां परखीं

डीजीपी नलिन प्रभात ने पहलगाम में जाकर अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा और सुविधाओं के इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और जवानों से बातचीत की और सभी सुरक्षा एजेंसियों और सिविल प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया।

हर-हर महादेव से गूंज रहे यात्री निवास और आधार शिविर

तीर्थयात्रियों के पहुंचने से बालटाल और पहलगाम आधार शिविर बाबा बर्फानी और हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। श्रद्धालु शिव के रंग में रंगे दिखे।

पुष्प वर्षा...लखनपुर से आधार शिविर तक पूरे रास्ते में स्वागत

अमरनाथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जम्मू-कश्मीर से लेकर सांबा, जम्मू, उधमपुर, रामबन, कुलगाम, बालटाल और पहलगाम में गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है। स्थानीय लोग ही नहीं, विभिन्न संगठनों के सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी भी श्रद्धालुओं का फूलमालाओं और पुष्पवर्षा कर स्वागत कर रहे है।