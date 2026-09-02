नशे में धुत चालक ने सोसायटी के गेट में घुसाया ट्रक, गार्ड घायल

ग्रेटर नोेडा । ग्रेनो वेस्ट के आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसायटी में मंगलवार रात तेज रफ्तार ट्रक के घुस गया। आरोप है कि ट्रक चालक नशे में था। चालक ने नियंत्रण खोकर ट्रक को सोसायटी के गेट नंबर-3 में घुसा दिया। ट्रक की चपेट में आने से गेट पर ड्यूटी कर रहे छह सुरक्षा गार्ड घायल हो गए।

घायलों को उपचार के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज जारी है। बिसरख पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कर जांच शुरू की है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना रात करीब 9.20 बकी है। तेज रफ्तार ट्रक अचानक सोसायटी के गेट की तरफ आया। गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड कुछ समझ पाते, इससे पहले ही ट्रक बैरियर तोड़ते हुए अंदर घुस गया। जोरदार टक्कर से गेट क्षतिग्रस्त हो गया और वहां मौजूद कई गार्ड ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे की आवाज सुनकर सोसायटी के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को ट्रक के पास से हटाकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद गेट पर चीख-पुकार मच गई। बड़ी संख्या में निवासी मौके पर एकत्र हो गए। लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और पुलिस को घटना की सूचना दी। आरोप है कि चालक नशे में था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया।

वासियों का कहना है कि हादसे के समय गेट के आसपास बच्चे या अन्य लोग मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। लोगों ने पुलिस से आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही रात के समय सोसायटी के आसपास भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर अंकुश लगाने और गेट की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।



अचानक सड़क के धंसने से फंसा ट्रक, हादसा होने से बचा

अनूपशहर कस्बे के बुलंदशहर बाईपास स्थित चौराहे पर मंगलवार रात करीब आठ बजे बड़ा हादसा होने से बच गया। गंगा पुल की ओर जाने वाले मार्ग पर अचानक सड़क करीब चार फीट नीचे धंस गई। इसी दौरान वहां से गुजर रहा खाद से लदा एक छह-टायरा ट्रक धंसी सड़क के गड्ढे में फंसा गया। सड़क धंसने की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े।

ट्रक मालिक गांव भईपुर निवासी विनोद कुमार ने बताया कि वह स्वयं चालक हैं। अपने छह टायरा ट्रक में मंगलवार की रात में 300 कट्टे खाद लादकर संभल जा रहे थे। भईपुर से रवाना होकर जैसे ही वह अनूपशहर के बुलंदशहर बाईपास पर गंगा पुल की ओर मुड़े, तभी अचानक सड़क बैठ गई। जोरदार धमाके के साथ ट्रक का एक हिस्सा गड्ढे में चला गया और गाड़ी एक तरफ झुक गई। हादसे में ट्रक का एक्सेल टूट गया है।

घटना रात की होने के कारण मार्ग पर अधिक यात्रा नहीं था। यदि दिन समय में घटना होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। विनोद कुमार ने बताया कि उन्हें एक से डेढ लाख का नुकसान हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जहां सड़क धंसी है, उससे करीब 20 मीटर पीछे तक सड़क चटक गई है। वहीं, छह फीट चौड़ा, चार फीट गहरा गड्ढा बन गया है। घटना के बाद सीसी टीम अनूपशहर प्रभारी जब्बार खान ने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना पर कोतवाली प्रभारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन फिलहाल यातायात को सुरक्षित डायवर्ट कर जांच में जुटा है।

पास से गुजर रही सीवर लाइन के अचानक बैठ जाने के कारण सड़क धंसी है। ट्रक को गड्ढे से बाहर निकालने के तुरंत बाद मरम्मत कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सड़क करीब 6 साल पहले बनी थी और 2 साल पहले इसका नवीनीकरण कर ढाई सेंटीमीटर की परत बिछाई गई थी।