कान के रेड कारपेट पर आलिया भट्ट का जलवा

पिछले साल कान फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट का लुक खूब चर्चा में रहा था। इस बार भी आलिया ने अपने फैंस को निराश नहीं किया है। देर रात कान फिल्म फेस्टिवल से कुछ तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की हैं।