झरने में डूबा IIT रुड़की का छात्र

नवादा । नवादा जिले के प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात के समीप स्थित अमझर झरना में मंगलवार को स्नान के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के बेलधा गांव निवासी धर्मराज के रूप में हुई है, जो आईआईटी रुड़की का छात्र था।

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों में मातम छा गया।



छुट्टी में घर आया था धर्मराज

जानकारी के अनुसार धर्मराज दो दिन पहले ही छुट्टी में अपने घर आया था। मंगलवार को वह अपने दोस्तों अनंत और अमित के साथ ककोलत जलप्रपात घूमने पहुंचा था। लेकिन मंगलवार होने के कारण ककोलत जलप्रपात बंद था। इसके बाद तीनों युवक पास के जंगल में स्थित अमझर झरना में स्नान करने चले गए।

गहरे कुंड में जाने से डूबा युवक

स्नान के दौरान धर्मराज अचानक गहरे कुंड में चला गया और डूबने लगा। साथ मौजूद दोनों दोस्तों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। घटना के बाद दोनों युवक घबराकर ककोलत मुख्य द्वार पहुंचे और वन विभाग के फॉरेस्टर शैलेंद्र कुमार को इसकी जानकारी दी।

पुलिस और स्थानीय लोगों ने शुरू किया खोज अभियान

सूचना मिलते ही थाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से युवक की तलाश शुरू की गई। हालांकि देर शाम तक धर्मराज का कोई पता नहीं चल सका। अंधेरा बढ़ने के कारण खोज अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया गया।

दोस्तों से पूछताछ, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

पुलिस ने धर्मराज के दोनों दोस्तों को सुरक्षित थाना में रखा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही धर्मराज के परिजन भी थाना पहुंच गए। बेटे की खबर सुनते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

फॉरेस्टर शैलेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और युवक की तलाश के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। बुधवार सुबह तक भी युवक का शव बरामद नहीं हो सका था।

इलाके में शोक का माहौल

इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि धर्मराज एक होनहार छात्र था और उसकी इस तरह मौत होने से सभी लोग सदमे में हैं। युवक के पिता हेमंत राज का भी रो-रोकर बुरा हाल है।