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जम्मू-सियालदह एक्सप्रेस पर पथराव: इंजन का शीशा टूटा

जम्मू-सियालदह एक्सप्रेस पर पथराव: इंजन का शीशा टूटा

जम्मू । सांबा के पास सोमवार देर रात करीब 9:30 बजे जम्मू-सियालदह एक्सप्रेस पर पथराव कर दिया गया। इससे ट्रेन के इंजन का सामने का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल और आसपास के इलाके में जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

इस दौरान दिल्ली-कटरा वंदेभारत को कठुआ-सांबा के बीच ही रोक दिया गया। इससे यह ट्रेन तीन घंटे की देरी से जम्मू पहुंची। 

इंजन का शीशा क्षतिग्रस्त हुआ है। चालक ने पहले फायरिंग की बात कही थी, रात 1:30 बजे मामला पथराव का निकला। पुलिस के साथ सुरक्षा बल भी रेलवे ट्रैक की जांच कर रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों पर भी नजर रखी जा रही है।- अनुज कुमार, एसपी-सांबा


संवेदनशील है सांबा-जम्मू रेल मार्ग : 
10 फरवरी, 2000 को इसी मार्ग पर जम्मू तवी-सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन के सात डिब्बे आईईडी विस्फोट से बेपटरी हो गए थे। इस आतंकी वारदात में पांच यात्रियों की मौत हो गई थी।

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