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दुष्कर्म के बाद बेरहमी से की हत्या

दुष्कर्म के बाद बेरहमी से की हत्या

पुणे। महाराष्ट्र के पुणे से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 65 साल के बुजुर्ग ने कथित तौर पर एक चार साल की मासूम से दुष्कर्म किया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। 

पुलिस ने क्या बताया?
पुलिस के मुताबिक, यह घटना भोर तहसील में शुक्रवार को हुई। इस मामले में 65 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि व्यक्ति बच्ची को खाने का लालच देकर अपने साथ ले गया और उसे मवेशियों के बाड़े में बने एक शेड में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी।

गांववालों ने की सख्त कार्रवाई की मांग
जब बच्ची लापता हुई तो उसके परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान एक घर के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बच्ची के साथ दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे जल्द ही पकड़ लिया। इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया। सैकड़ों गांववाले पुलिस चौकी पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे।

मुंबई-बंगलूरू राजमार्ग किया जाम
बाद में लोगों ने मुंबई-बंगलूरू राजमार्ग को जाम कर दिया, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने लोगों को शांत करते हुए भरोसा दिलाया कि इस मामले में 15 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल कर दिया जाएगा। 

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