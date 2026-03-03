राष्ट्रीय समाचार

  2. देश
  3. डबल डेकर बस और ईको वैन की टक्कर; छह की मौत और 10 घायल
डबल डेकर बस और ईको वैन की टक्कर; छह की मौत और 10 घायल

डबल डेकर बस और ईको वैन की टक्कर; छह की मौत और 10 घायल

हाथरस । सादाबाद कोतवाली अंतर्गत गांव गढ़ी हरिया के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 मार्च तड़के करीब 4 बजे एक निजी डबल डेकर बस ने एक इको कार में पीछे से टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में इको में सवार 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से मौके पर छह लोगों की मौत हो गई।

हादसे के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। मृतकों के शव को जिला अस्पताल ले जाया गया है। जबकि घायलों को उपचार के लिए खंदौली थाना क्षेत्र के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।


मिली जानकारी के मुताबिक एक निजी डबल डेकर बस दिल्ली से गोरखपुर की तरफ जा रही थी तो इसी दौरान सादाबाद क्षेत्र के गांव गढ़ी हरिया के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर बस ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही इको में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। मौके पर कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हो गया। इको में सवार सभी लोग दिल्ली से राजाखेड़ा राजस्थान की तरफ जा रहे थे। 

हादसे में मृतक
विजय पुत्र सुखराम बघेल निवासी सुडरई थाना शमशाबाद जनपद आगरा। उम्र करीब 30वर्ष
पिंकी पत्नी विजय निवासी सूट रही थाना शमशाबाद जनपद आगरा उम्र 38करीब
नाथू देवी पत्नी अमर सिंह निवासी रोई खास थाना शमशाबाद जनपद आगरा उम्र करीब 65 वर्ष 
दिनेश पुत्र हुकम सिंह निवासी गंगोलिया पुर थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुर राजस्थान उम्र करीब 55 वर्ष 
सुनीता पत्नी दिनेश निवासी गंगोलियापुरा थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुर राजस्थान उम्र करीब 51 वर्ष 
लोकेश पुत्र भूरी सिंह निवासी चमोली घर थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुर उम्र करीब 35 वर्ष

हादसे में घायल

मनोज पुत्र सुरेश चंद्र निवासी बाजना थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुर राजस्थान उम्र करीब 29 वर्ष 
रानी पत्नी मनोज निवासी बाजना थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुर राजस्थान उम्र करीब 28 वर्ष 
वीरेंद्र पुत्र राम प्रकाश निवासी गद्रपुरा थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुर राजस्थान उम्र करीब 37 वर्ष 
पूनम पुत्री पप्पू निवासी  राजाखेड़ा थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुर राजस्थान उम्र करीब15 वर्ष 
आर्यन आर्यन पुत्र अजय निवासी चौरंग बेड थाना बहा जनपद आगरा उम्र करीब 10 वर्ष 
कुमारी अंशु पुत्री अजय निवासी उपरोक्त उम्र करीब 7 वर्ष 
प्राची पुत्री विजय उपरोक्त उम्र करीब 3 वर्ष 
पुत्र विजय निवासी उपरोक्त उम्र करीब 2 वर्ष आयुष 
आयुष पुत्र वीरेंद्र निवासी गद्रपुरा थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुर राजस्थान उम्र करीब 13 वर्ष
जयदीप पुत्र मनोज निवासी बजाना थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुर राजस्थान उम्र करीब 4 वर्ष

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu