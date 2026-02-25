चलती सीएनजी टैक्सी में लगी भीषण आग, मिनटों में जलकर राख

राष्ट्रीय समाचार

जयपुर। जयपुर के गांधी सर्कल इलाके में मंगलवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक चलती टैक्सी में अचानक आग लग गई। घटना के समय चालक अमित धाबास अपनी कार की सर्विस कराकर लौट रहे थे। वाहन में सीएनजी किट लगी हुई थी और कार वर्ष 2025 में खरीदी गई थी।


रास्ते में गाड़ी से धुआं निकलता देख चालक ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए वाहन रोक दिया और बाहर निकल गया। हालांकि कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कार को अपनी चपेट में लेकर उसे जलाकर राख कर दिया।

सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची। आग के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा लेकिन दमकलकर्मियों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। बाद में जली हुई कार को सड़क से हटाकर ट्रैफिक सुचारू किया गया। गनीमत रही कि चालक समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

