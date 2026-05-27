राष्ट्रीय समाचार

  2. देश
  3. भीषण गर्मी में बदला बकरीद की नमाज का समय, ईदगाह में सुबह 6:45 बजे होगी पहली नमाज
भीषण गर्मी में बदला बकरीद की नमाज का समय, ईदगाह में सुबह 6:45 बजे होगी पहली नमाज

भीषण गर्मी में बदला बकरीद की नमाज का समय, ईदगाह में सुबह 6:45 बजे होगी पहली नमाज

आगरा । बकरीद (ईद उल अजहा) का त्योहार बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। कुर्बानी के लिए बकरों की खरीद-फरोख्त की जा रही है। घरों में दस्तख्वान सजाने के लिए पकवानों की फेहरिश्त भी बन चुकी है।

नमाज का वक्त भी मुकर्रर कर दिया गया है। भीषण गर्मी के मद्देनजर ईदगाह में सुबह 6:45 बजे, शाही जामा मस्जिद में नमाज सुबह 7:15 बजे अदा की जाएगी। ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज 8:30 बजे होगी।

 
नायब काजी मौलाना मोहम्मद उजैर आलम ने बताया कि बकरीद कुर्बानी का त्योहार है। दरअसल अल्लाहतआला की इबादत और उनके लिए मोहब्बत का इजहार है। हजरत इब्राहीम की याद में मनाए जाने वाले इस त्योहार को अल्लाह को राजी करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन गरीब, कमजोर लोगों को कुर्बानी के मीट को तकसीम करें। कुर्बानी इस तरह करें कि पड़ोसी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। शाही जामा मस्जिद इंतजामियां कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद जाहिद कुरैशी ने बताया कि शाही जामा मस्जिद में ईद की नमाज के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ईदगाह पर मुफ्ती-ए-शहर अब्दुल खुबैब रूमी नमाज अदा कराएंगे।


लजीज कोरमा, शाही खुरमा भी परोसा जाएगा
बकरीद पर मेहमानों के लिए लजीज पकवान बनाने की घर-घर में तैयारी है। दस्तरख्वान पर सजाए जाने वाले पकवानों में कोरमा, बिरयानी, मीट के साथ ही कई तरह के मांसाहारी व्यंजन बनेंगे। मिठाई और शरबत भी दावत का हिस्सा बनेंगे। खुरमा, शाही खीर और मेवे की सेवई भी सजेगी। जनता क्वार्टर की अंजुम ने बताया कि कई दिन से तैयारी चल रही है।


यह रहेगा नमाज का समय
क्रमांक    नमाज स्थल    समय
1    ईदगाह    सुबह 6:45 बजे
2    जामा मस्जिद    सुबह 7:15 बजे
3    सुल्तान परवेज मस्जिद    सुबह 7:00 बजे
4    मस्जिद मौतवद खां    सुबह 7:45 बजे
5    बाबरी मस्जिद    सुबह 7:45 बजे
6    शाही मस्जिद कलां, साबुन कटरा    सुबह 7:40 बजे
7    अकबरी मस्जिद    सुबह 8:00 बजे
8    मस्जिद जाल, ताजगंज    सुबह 8:15 बजे
9    ताजमहल    सुबह 8:30 बजे
10    शाही जामा मस्जिद, लोहामंडी    सुबह 9:00 बजे

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu