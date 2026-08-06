अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू

सिरोही। जिला विशेष शाखा और आबूरोड सदर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आबूरोड के तलेटी क्षेत्र से एक बांग्लादेशी महिला को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में महिला के भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात सामने आई है।

आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद उसके बांग्लादेश प्रत्यावर्तन (डिपोर्टेशन) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पुलिस के अनुसार जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में टीम ने आबूरोड के तलेटी क्षेत्र स्थित होटल के पीछे एक मकान पर दबिश दी।

कार्रवाई के दौरान मकान की पहली मंजिल पर एक संदिग्ध महिला मिली, जिसने अपना नाम रीमा पुत्री अब्दुलाह बताया। प्रारंभिक पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसे आगे की जांच के लिए वन स्टॉप सखी सेंटर, सिरोही लाया गया। इसके बाद आईबी, सीआईडी जोन यूनिट और जिला विशेष शाखा की संयुक्त पूछताछ में महिला ने स्वयं को बांग्लादेशी नागरिक बताया। जांच के दौरान उसके पास से बांग्लादेश का राष्ट्रीय पहचान पत्र भी बरामद हुआ।