अर्धसैनिक बलों के लिए बनाएगी 10000 बुलेटप्रूफ जैकेट

नई दिल्ली। एसएमपीपी लिमिटेड ने यह भी कहा कि वह सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) जैसे भारत के अर्धसैनिक बलों के लिए 40 हजार बुलेटप्रूफ जैकेट के मौजूदा ऑर्डर को समय पर पूरा करने की प्रक्रिया में है।

एसएमपीपी आधुनिक बैलिस्टिक सुरक्षा प्रणालियों के लिए एक प्रमुख भारतीय निर्माता है, जो सैनिकों और हथियार प्लेटफॉर्म्स के लिए भूमि, वायु और समुद्र में सुरक्षा प्रदान करता है।

कंपनी ने कहा, यह नया ऑर्डर उन अत्याधुनिक बुलेटप्रूफ जैकेट के लिए अतिरिक्त है, जो एसएमपीपी सीआरपीएफ और भारतीय सेना को कवच-भेदी गोलियों से सुरक्षा देने के लिए आपूर्ति कर रही है।कंपनी ने बताया कि कुल ऑर्डर में से लगभग 28 हजार जैकेट पहले ही सौंपे जा चुके हैं। समय पर वितरण और उत्पाद की गुणवत्ता के कारण अर्धसैनिक बलों ने लगभग 10 हजार बुलेटप्रूफ जैकेट का अतिरिक्त ऑर्डर दिया, जिससे कुल ऑर्डर की संख्या 50 हजार इकाई हो गई है।

एसएमपीपी के बुलेटप्रूफ जैकेट भारत में डिजाइन और निर्मित होते हैं और ये सख्त बैलिस्टिक और संचालन मानकों को पूरा करते हैं, जिससे विभिन्न उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में तैनात कर्मियों की सुरक्षा और उनकी संचालन क्षमता बढ़ती है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आशीष कंसल ने कहा, इस बड़े ऑर्डर को पूरा करना हमारी निर्माण क्षमता, मजबूत गुणवत्ता प्रणाली और राष्ट्र की सेवा में लगे लोगों की सुरक्षा के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी व्यक्तिगत सुरक्षा प्रणालियों के अलावा, 155 मिमी आर्टिलरी गनों के लिए गोला-बारूद, ड्रोन और ड्रोन के गोला-बारूद का निर्माण कर अपनी क्षमता बढ़ा रही है। एसएमपीपी नवाचार और लगातार काम के जरिये भारत के सुरक्षा बलों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में योगदान दे रही है।