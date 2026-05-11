अमन ने 10वीं में कंपार्टमेंट आने पर दी जान

शाहतलाई । झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत जड्डू कुलज्यार के गांव ठठल जंगल में 15 वर्षीय किशोर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अमन कुमार के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, 10वीं कक्षा में कंपार्टमेंट आने के बाद वह तनाव में था।

बताया जा रहा है कि अमन कुमार ने राजकीय उच्च पाठशाला ठठल जंगल से इस वर्ष 10वीं की परीक्षा दी थी। रविवार को घोषित परीक्षा परिणाम में उसे कंपार्टमेंट आई थी। घटना के समय पिता दिहाड़ी मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे, जबकि मां किसी समारोह में शामिल होने गई थीं।

घर में अकेला होने पर अमन ने कमरे का दरवाजा बंद कर छत से फंदा लगा लिया। दोपहर बाद जब मां घर लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी आवाज लगाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर खिड़की से अंदर देखा तो अमन फंदे से लटका हुआ था। इसके बाद स्थानीय लोगों को सूचना दी गई और पुलिस थाना तलाई को मामले की जानकारी दी गई।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेज दिया है। प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का माना जा रहा है, हालांकि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। डीएसपी घुमारवीं विशाल वर्मा ने बताया कि मामले की जांच जारी है।