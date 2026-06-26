50 हजार का इनामी बदमाश ढेर, दरोगा भी घायल

शामली । कांधला क्षेत्र में शुक्रवार सुबह खंद्रावली पुलिस चौकी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश मेहताब मारा गया। मुठभेड़ के दौरान कांधला थाने में तैनात दरोगा दीपचंद भी गोली लगने से घायल हो गए। घायल दरोगा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह सूचना मिली थी कि खंद्रावली पुलिस चौकी के पास कुछ बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बाइक सवार दो संदिग्धों को रुकने का इशारा किया।

इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में हुई मुठभेड़ के दौरान कैराना के मोहल्ला आलकलां निवासी 50 हजार का इनामी बदमाश मेहताब गोली लगने से घायल हो गया। वहीं बदमाशों की गोली से दरोगा दीपचंद भी घायल हो गए।

दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मेहताब को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से भाग गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार कांबिंग कर रही हैं। घटना की सूचना पर एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मौके से एक बिना नंबर की बाइक, एक 9 एमएम पिस्टल तथा कई कारतूस बरामद किए हैं।

महिला सिपाही से की थी लूट

एसपी ने बताया कि मेहताब ने एक मार्च को पानीपत में तैनात महिला कांस्टेबल से सोने के कुंडल लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा उसने आदर्श मंडी क्षेत्र में किसानों से लूट की घटना भी की थी।