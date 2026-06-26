अपार्टमेंट में भीषण धमाका, कई घायल; पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक अपार्टमेंट परिसर में हुए भीषण विस्फोट में कई लोग घायल हो गए। धमाके के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विस्फोट अपार्टमेंट के भीतर हुआ, जिससे आसपास के हिस्सों में भारी नुकसान हुआ। धमाके का असर इमारत के कई हिस्सों पर पड़ा।

तेज धमाके की आवाज सुनकर निवासी घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए।



सूचना मिलते ही आपातकालीन राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और राहत अभियान शुरू किया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि अधिकारी नुकसान का आकलन करने में जुट गए।



कई लोग घायल, सभी को पहुंचाया अस्पताल

एसडीपीओ सदर देबा प्रसाद रॉय ने बताया, "हमें सूचना मिली थी कि एक अपार्टमेंट में धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई दी है और कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। हम मौके पर पहुंचे और पाया कि यह घटना अपार्टमेंट बिल्डिंग की पहली मंजिल के एक कमरे में हुई है। हमने बम निरोधक दस्ते, फोरेंसिक टीम और खोजी दल को बुलाया। हमने फिलहाल जो कुछ भी मिल सका है उसे जब्त कर लिया है और उम्मीद है कि हम इस घटना के कारणों का पता लगा पाएंगे।"



पुलिस लगा रही पता, धमाका क्यों हुआ?

उन्होंने बताया कि विस्फोट के सही कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है और सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि तकनीकी जांच और प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

घटनास्थल पर सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मामले की आगे की जांच जारी है।