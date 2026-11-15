यमुना में मछलियों की मौत पर एफआईआर

नई दिल्ली । उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार के पास यमुना नदी में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की शिकायत के बाद शनिवार को यह कार्रवाई की गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस को विभाग से शिकायत मिली थी।

वजीराबाद पुलिस स्टेशन में शरारत और गलत सूचना फैलाने की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है। यह घटना मृत मछलियों के दृश्य सामाजिक माध्यम पर सामने आने के दो दिन बाद हुई। इन दृश्यों में सोनिया विहार के पास यमुना में बड़ी संख्या में मृत मछलियां तैरती दिख रही थीं।

आप ने यमुना में फेंकीं मछलियां

इन दृश्यों ने जल प्रदूषण और नदी में संभावित जहरीले रिसाव को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। मछलियों की मौत का सटीक कारण अभी तक अज्ञात है। इस घटना ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। दिल्ली के जल मंत्री परवेश वर्मा ने आप पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आप ने बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए मृत मछलियां नदी में फेंकी हैं। यह आरोप बीजेपी सरकार के यमुना सफाई के प्रयासों को लेकर है। आप ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने सरकार के यमुना सफाई के दावों पर सवाल उठाए हैं। आप ने नदी में संभावित संदूषण की जांच की मांग की है।

अन्य शिकायतें और स्थानीय आरोप

दिल्ली जल बोर्ड ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी की मांग की गई है। इन पर सामाजिक माध्यम पर रासायनिक रिसाव के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप है। स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार, हथनीकुंड बैराज के पास एक चमड़े के कारखाने से अपशिष्ट जल यमुना में छोड़ा गया। यह अपशिष्ट जल मछलियों की मौत का जिम्मेदार है।

पूर्व की घटनाएं और विशेषज्ञों की राय

यह घटना उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में हुई एक पूर्व घटना से जुड़ी है। वहां यमुना नदी के किनारे सैकड़ों मृत मछलियां मिली थीं। यह घटना एक महीने से भी कम समय पहले हुई थी। विशेषज्ञों ने पहले कहा था कि मछलियों की अचानक सामूहिक मौत हो सकती है। यह पानी में दूषित पदार्थों की तीव्र वृद्धि का संकेत है। या फिर जहरीले पदार्थों के रिसाव का संकेत भी हो सकता है। उन्होंने मछलियों की मौत का कारण जानने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण की मांग की थी।

छठ पूजा से पहले जांच जारी

यह घटना छठ पूजा से ठीक पहले हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना घाटों पर आते हैं। वे यहां पूजा-अर्चना करते हैं। उत्तर जिला पुलिस को यमुना नदी में मृत मछलियां मिलने की शिकायत सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार ने की थी। इस पर वजीराबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 353, 352 और 240 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है। तथ्यों को स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है।