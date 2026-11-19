नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने 19 नवंबर को एक बड़ी सुरक्षा चूक को रोक दिया। एक व्यक्ति ने हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 में जबरन प्रवेश करने का प्रयास किया। उसके पास कोई वैध यात्रा दस्तावेज नहीं थे। सीआईएसएफ के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे विफल कर दिया।

यह घटना टर्मिनल 3 के प्रस्थान द्वार पर हुई। सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ कर्मियों ने एक व्यक्ति को बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के जबरन टर्मिनल में प्रवेश करने की कोशिश करते देखा। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए जवानों ने तत्काल कार्रवाई की और क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) की मदद से उसे दबोच लिया।

सीआईएसएफ के अनुसार, प्रवेश के प्रयास के कुछ ही सेकंड के भीतर व्यक्ति को रोककर नियंत्रण में ले लिया गया। प्रस्थान द्वार पर तैनात कर्मियों और क्यूआरटी के बीच समय पर हस्तक्षेप हुआ।



इस समन्वय ने व्यक्ति को प्रतिबंधित हवाई अड्डा टर्मिनल में प्रवेश करने से रोक दिया। व्यक्ति के पास आवश्यक यात्रा दस्तावेज नहीं थे। अधिकारियों ने बताया कि कानूनी कार्रवाई जारी है।

क्या था पूरा मामला?

सीआईएसएफ ने एक्स पर एक पोस्ट में घटना का विवरण साझा किया। बल ने बताया कि उसके कर्मियों ने असाधारण सतर्कता प्रदर्शित की। प्रस्थान द्वार पर अनधिकृत प्रवेश के प्रयास को देखकर उन्होंने तेजी से कार्रवाई की।

सीआईएसएफ कर्मियों ने वैध यात्रा दस्तावेज के बिना टर्मिनल में जबरन प्रवेश करने का प्रयास कर रहे व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया। क्यूआरटी कर्मियों की समय पर सहायता से व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में रोका गया। इससे अनधिकृत प्रवेश और संभावित सुरक्षा उल्लंघन को टाल दिया गया।