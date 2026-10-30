दिल्ली समाचार

रेस कोर्स मस्जिद में नमाज नहीं, केंद्र ने धार्मिक ढांचा न गिराने का दिया भरोसा: दिल्ली हाईकोर्ट

रेस कोर्स मस्जिद में नमाज नहीं, केंद्र ने धार्मिक ढांचा न गिराने का दिया भरोसा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री निवास के पास की जमीन पर बनी रेस कोर्स मस्जिद में नमाज की अनुमति देने से इन्कार कर दिया। जस्टिस अनीश दयाल ने मस्जिद के पास चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई को देखते हुए याचिकाकर्ताओं से पूछा, अगर कोई घायल हो जाता है, तो मुआवजा कौन देगा?  वहीं, केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि फिलहाल इस धार्मिक ढांचे को नहीं ढहाया जाएगा।

केंद्र के वकील आशीष दीक्षित ने कहा, अधिकारी चार हफ्तों के भीतर मस्जिद को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे पर फैसला लेंगे। केंद्र सरकार ने मस्जिद को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए  अधिग्रहित कर लिया है। 

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu