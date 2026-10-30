दो सक्रिय गैंग के सदस्य गिरफ्तार

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में गैंगवार की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने इस मामले में दो सक्रिय गैंग सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राहुल शर्मा (उर्फ 'पचपच') और गौतम (उर्फ 'बाउंसर') के रूप में हुई है। इन्हें रानी खेड़ा बस डिपो के पास से पकड़ा गया। ये रोहतक से दिल्ली आ रहे थे।

इनका मकसद रानी खेड़ा इलाके में प्रतिद्वंद्वी गैंग सदस्य अमित मान और उसके साथियों पर हमला करना था। पुलिस ने एक काली कार को रोककर दोनों को पकड़ा। राहुल शर्मा को एक साल के लिए दिल्ली से बाहर किया गया था। आदेश के बावजूद वह शहर में मौजूद था। अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई से एक संभावित हत्या टल गई।



आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड

दोनों आरोपी प्रेम नगर पुलिस स्टेशन में 'बदमाश' के रूप में सूचीबद्ध हैं। राहुल शर्मा पर हत्या, हत्या के प्रयास और लूट सहित नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं। गौतम पर 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक कार और दो मोबाइल फोन जब्त किए।



दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला

इस बीच, मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक किशोर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने से इन्कार कर दिया। यह किशोर 2017 में रोहिणी कोर्ट के बाहर एक आरोपी की गोली मारकर हत्या करने का दोषी है। अपराध के समय अपीलकर्ता 17 वर्ष से अधिक आयु का नाबालिग था। उसे मौके से पकड़ा गया था और जनवरी 2026 में दोषी ठहराया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, अपीलकर्ता नीरज बवाना गैंग से जुड़ा था और उसने राजेश दुरमुथ की हत्या की थी।