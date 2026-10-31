रन फॉर यूनिटी के चलते नई दिल्ली की यातायात व्यवस्था में बदलाव

दिल्ली । राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 31 अक्तूबर को आयोजित होने वाले ‘रन फॉर यूनिटी’ कार्यक्रम के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके तहत नई दिल्ली इलाके में सुबह 3:30 बजे से करीब 9 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे।

कार्यक्रम की शुरुआत मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के गेट नंबर-1 से होगी। यहां से प्रतिभागी सी-हेक्सागन की ओर बढ़ेंगे और फिर शाहजहां रोड के सामने रेडियल रोड से होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तक पहुंचेंगे।

इन मार्गों पर रहेगा यातायात प्रभावित

सी-हेक्सागन की ओर जाने वाले वाहनों को भगवान दास रोड क्रॉसिंग, पुराना किला रोड-मथुरा रोड, शेरशाह रोड-मथुरा रोड, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग-सुब्रमण्यम भारती मार्ग, पंडारा रोड-सुब्रमण्यम भारती मार्ग और क्यू-प्वाइंट समेत विभिन्न जंक्शनों पर जरूरत के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। इन स्थानों पर यातायात को वैकल्पिक मार्गों की ओर डायवर्ट भी किया जा सकता है।

पुलिस की वाहन चालकों से अपील

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से आयोजन स्थल के आसपास अनावश्यक यात्रा से बचने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है। वाहन चालकों को यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखने, धैर्य बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। साथ ही अनधिकृत पार्किंग से बचने को कहा गया है।