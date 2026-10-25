दिल्ली समाचार

पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एक लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार

पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एक लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली । आज तड़के साउथ दिल्ली का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से सहम उठा। दिल्ली पुलिस ने एक लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। इस बदमाश पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। यह एनकाउंटर मैदानगढ़ी थाना क्षेत्र में हुआ।  एनकाउंटर के दौरान बदमाश के घायल होने की खबर है।

बताया जाता है कि उसके पैर में गोली लगी है। इस बदमाश को पुलिस डकैती के केस में तलाश रही थी। एनकाउंटर के दौरान बदमाश की ओर से की गई फायरिंग में पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। बदमाश का नाम स्वान उर्फ सवान मुछर मामा है।

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu