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प्रदर्शनकारी छात्रों को तुरंत कैंपस खाली करने का अंतिम नोटिस, कार्रवाई की चेतावनी

प्रदर्शनकारी छात्रों को तुरंत कैंपस खाली करने का अंतिम नोटिस, कार्रवाई की चेतावनी

नई दिल्ली । जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रशासन ने नॉर्थ कैंपस में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को तुरंत गुलिस्तान-ए-गालिब बिल्डिंग और गालिब लॉन खाली करने का अंतिम नोटिस जारी किया है।

शैक्षणिक कार्यों में बाधा
प्रशासन द्वारा एक छात्र को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि गुलिस्तान-ए-गालिब बिल्डिंग में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विभाग स्थित हैं, और वहां छात्रों की उपस्थिति अवैध है और विभागों के सुचारू कामकाज में बाधा उत्पन्न कर रही है।

तुरंत खाली करने का निर्देश
नोटिस में छात्रों को चेतावनी दी गई है कि वे बिना किसी देरी के इस इमारत और गालिब लॉन स्थित धरना स्थल को तुरंत खाली कर दें और अपने साथियों के साथ कैंपस छोड़ दें।
 
अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
प्रशासन ने साफ किया है कि यदि निर्धारित परिसरों को तुरंत नहीं खाली किया गया, तो संबंधित छात्रों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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