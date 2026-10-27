राजधानी में धूल से निपटने के लिए उतरेंगी 70 मशीनें

दिल्ली । दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नगर निगम (एमसीडी) सड़कों की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने जा रहा है। इसके तहत राजधानी की सड़कों पर 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें (एमआरएसएम) तैनात की जाएंगी। इन मशीनों की तैनाती, संचालन और अगले 10 साल तक रखरखाव पर करीब 923.57 करोड़ रुपये खर्च होने का प्रस्ताव है।

योजना का उद्देश्य सड़कों पर जमा धूल को नियमित रूप से हटाकर उसके कारण होने वाले प्रदूषण को कम करना है।

एमसीडी ने मशीनों की तैनाती के लिए परियोजना को तीन पैकेजों में बांटा है। पैकेज-1 में 29, पैकेज-2 में 28 और पैकेज-3 में 13 मशीनें शामिल हैं। तीनों पैकेजों के लिए चयनित एजेंसियों की दरों और उनकी नियुक्ति को मंजूरी देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

परियोजना में डीजल चालित मशीनों के बजाय स्वच्छ ईंधन से चलने वाली मशीनों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। छोटी क्षमता वाली मशीनें इलेक्ट्रिक होंगी, जबकि बड़ी क्षमता वाली मशीनों के लिए इलेक्ट्रिक या सीएनजी का विकल्प रखा गया है। मशीनों से नियमित सफाई होने पर धूल के जमाव को कम करने में मदद मिल सकती है।