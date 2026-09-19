दिल्ली समाचार

पति ने पत्नी की गोली मारी, मौके पर ही मौत

पति ने पत्नी की गोली मारी, मौके पर ही मौत

नई दिल्ली । शुक्रवार शाम दिल्ली के तिगड़ी इलाके में एक घर में सब्जी पकाने को लेकर हुए झगड़े के बाद 31 साल की महिला की उसके पति ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान कमलेश के तौर पर हुई है।

उसने कथित तौर पर पड़ोसियों को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि उसकी पत्नी पूनम ने खुद को गोली मार ली है, लेकिन स्थानीय लोगों को शक हुआ और उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस ने बताया कि यह घटना शाम करीब 7 बजे संगम विहार के तिगरी इलाके में दंपति के घर पर हुई। कमलेश और पूनम के बीच सब्ज़ी बनाने को लेकर कथित तौर पर बहस हुई, जिसके बाद झगड़ा बढ़ गया और उसने कथित तौर पर उसे गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि पूनम की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद, इलाके के लोगों ने घर के अंदर से तेज आवाज सुनी और दरवाजा खटखटाया। कमलेश ने कथित तौर पर कुछ देर तक दरवाजा नहीं खोला। घर के अंदर मौजूद दंपती के तीनों बच्चों के रोने की आवाज भी सुनाई दी, जिसके बाद लोगों ने उससे दरवाजा खोलने के लिए कहा।

कमलेश ने कथित तौर पर घर से निकलने की कोशिश की और पड़ोसियों से कहा कि पूनम ने खुद को गोली मार ली है। हालांकि, कमलेश की बात पर शक होने पर पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की जांच चल रही है।

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu