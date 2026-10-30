नोएडा में जनशिकायतों की अनदेखी पर पांच चौकी प्रभारी निलंबित

नोएडा । जनशिकायतों की अनदेखी और अपराध नियंत्रण में लापरवाही पर पांच चौकी प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। 3 एसीपी समेत 32 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की गई है। चोरी, घरों में सेंधमारी, वाहन चोरी और झपटमारी रोकने में नाकामी पर भी कार्रवाई हुई है। कई चौकी और हल्का प्रभारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर चेतावनी दी गई है।

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बुधवार रात क्राइम मीटिंग में पुलिस कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। शिकायतों का उचित निस्तारण नहीं करने पर बैठक में जनशिकायतों के त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण की समीक्षा की। इस दौरान शिकायतों की संख्या बढ़ने और असंतुष्ट फीडबैक के मामले सामने आए। शिकायतकर्ताओं की समस्याएं गंभीरता से नहीं सुनने और उचित समाधान नहीं करने पर कार्रवाई की गई।

इनमें थाना सेक्टर-24 क्षेत्र की मोरना चौकी के प्रभारी अजित सिंह और सेक्टर-12/22 चौकी के प्रभारी अक्षय प्रताप शामिल हैं। थाना जेवर की आरआर साइट चौकी के प्रभारी बिरजलाल को भी निलंबित किया गया है। थाना सूरजपुर की कस्बा सूरजपुर चौकी के प्रभारी कपिल पांडे व कचहरी सूरजपुर चौकी के प्रभारी अनिल कुमार पर कार्रवाई हुई है।

एसीपी-2 नोएडा, एसीपी-2 ग्रेटर नोएडा और एसीपी-4 ग्रेटर नोएडा शामिल हैं। थाना सेक्टर-113, थाना बीटा-2 और थाना दादरी के प्रभारी निरीक्षकों के खिलाफ भी जांच शुरू की गई है। चौकी प्रभारियों में ओखला (थाना सेक्टर-126), सेक्टर-98 (थाना सेक्टर-39), सरस्वती इंक्लेव (थाना इकोटेक-3), कचहरी (थाना फेस-2), कलौंदा (थाना जारचा), सिरसा (थाना कासना) और शाहबेरी/चिपियाना (थाना बिसरख) के प्रभारी शामिल हैं। थाना दनकौर के हल्का-1 और थाना इकोटेक-1 के हल्का-3 के प्रभारियों के खिलाफ जांच शुरू की गई है।

जनसुनवाई सर्वोच्च प्राथमिकता

जनसुनवाई, ऑनलाइन शिकायतों और नागरिकों से जुड़े मामलों का निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता मिलने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

प्रीति यादव बनीं नोएडा जोन की पहली महिला डीसीपी

आईपीएस प्रीति यादव को नोएडा जोन का नया पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) नियुक्त किया गया है। वह जोन की पहली महिला डीसीपी होंगी। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। प्रीति यादव अब साद मियां खान की जगह कार्यभार संभालेंगी। वर्ष 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी प्रीति यादव मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली हैं।