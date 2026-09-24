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नाबालिग को चाकू घोंपा, पुलिस ने हमलावरों को पकड़ा

नाबालिग को चाकू घोंपा, पुलिस ने हमलावरों को पकड़ा

नई दिल्ली । मयूर विहार थाना क्षेत्र के त्रिलोक पुरी इलाके में एक नाबालिग को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। घायल नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस वारदात में शामिल हमलावर भी नाबालिग हैं, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है।

बीती की रात करीब 9:30 बजे त्रिलोकपुरी के 30 ब्लॉक में चाकूबाजी की वारदात हुई। मयूर विहार पुलिस स्टेशन को इस संबंध में एक पीसीआर कॉल मिली। 17 वर्षीय पीड़ित को एलबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर है।


पुलिस के अनुसार, एसएचओ मयूर विहार और पुलिस कर्मी तुरंत एलबीएस अस्पताल पहुंचे। एटीओ और इंस्पेक्टर (जांच) घटनास्थल पर गए। प्रारंभिक जांच में पीड़ित और हमला करने वाले चार किशोरों में से एक के बीच पुराने विवाद का खुलासा हुआ। करीब 15 दिन पहले पीड़ित और उसके साथियों ने कथित तौर पर उस किशोर को पीटा था। 

इसी के प्रतिशोध में, उस किशोर और उसके तीन साथियों ने पीड़ित को रोका और उस पर हमला किया। पीएस मयूर विहार में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। घटना में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए दो चाकू बरामद किए गए हैं। चार किशोरों में से तीन को पकड़ लिया गया है। चौथे किशोर को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। आगे की जांच चल रही है।

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