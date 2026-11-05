क्लासरूम में 9 साल की बच्ची की मौत

पूर्वी दिल्ली । आठ साल तक घर में बच्चे की किलकारी गूंजने का इंतजार किया। फिर मन्नतों के बाद बेटी ने जन्म लिया तो माता-पिता की दुनिया ही बदल गई। वह उनके लिए सिर्फ बेटी नहीं, बल्कि बरसों की दुआओं का फल थी। उसकी एक मुस्कान से घर खिल उठता था। पिता अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने के बावजूद उसे इलाके के अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे तो मां ने भी उसके बेहतर भविष्य के लिए अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया।

शादी के बाद बीएड करने वाली मां कभी शिक्षिका बनना चाहती थीं, लेकिन बेटी के जन्म के बाद उन्होंने अपना कॅरिअर छोड़कर उसकी परवरिश को ही अपनी जिंदगी बना लिया।

उन्हें क्या पता था कि जिस बेटी के लिए उन्होंने अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए वह एक दिन इस तरह हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगी। दिल्ली के मयूर विहार स्थित स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली नौ साल की बच्ची की मौत ने खुशियां छीन लीं। पिता मौलाना आजाद अस्पताल में एंबुलेंस चलाते हैं और शाम को जिम में ट्रेनिंग देते हैं। बेटी की पढ़ाई, उसकी पसंद और उसकी खुशियां ही दुनिया थी।

पिता के साथ जिम जाना और चाचा के साथ बैडमिंटन खेलना था पसंद

बेटी को भी खेलकूद का शौक था। उसे बैडमिंटन खेलना बेहद पसंद था। वह अक्सर अपने पिता और चाचा के साथ बैडमिंटन खेलती थी। पिता जब शाम को जिम जाते तो कई बार वह भी उनके साथ चली जाती थी। घर में उसकी चंचलता और खेल के किस्से परिवार के लिए खुशियों की वजह होते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि खेलकूद की शौकीन इस बच्ची के जीवन का अंत स्कूल में इस तरह हो जाएगा।



थाने में बेटी को याद कर रोती रही मां हुई बेसुध

खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां के लिए यह सदमा असहनीय था। रोते-रोते उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह बेहोश हो गईं। पिता के परिवार में दो भाई और दो बहनें हैं। बच्ची के चाचा ग्राफिक डिजाइनर हैं, जबकि दादा नगर निगम में कार्यरत हैं। परिवार के लिए बेटी सबकी लाडली थी।



तीसरी कक्षा में पढ़ती थी छात्रा

छात्रा मयूर विहार फेज-2 स्थित निजी स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे उसके पिता उसे स्कूल छोड़कर आए थे। करीब 10 बजे परिवार को स्कूल से बेटी की तबीयत खराब होने की सूचना मिली। घर पर मौजूद उसकी मां तुरंत स्कूल की ओर रवाना हुईं।

बाद में वह स्कूल स्टाफ के साथ अस्पताल पहुंचीं, जहां उन्हें बेटी की मौत की जानकारी मिली। स्कूल के शिक्षकों ने परिवार को बताया कि सुबह करीब 8:30 से 9:10 बजे तक स्कूल में पीटी पीरियड था। पीरियड समाप्त होने के बाद सभी बच्चे अपनी-अपनी कक्षाओं में लौट आए।



छात्रा भी कक्षा में आकर खड़ी हो गई। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि उसने दोनों हाथ कमर पर रखे और अचानक मुंह के बल फर्श पर गिर गई। गिरने से उसकी ठोड़ी पर भी चोट लगी। घटना की जांच के लिए क्राइम टीम और एफएसएल की टीम ने स्कूल पहुंचकर पड़ताल की।



पुलिस ने स्कूल का सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिया है। फुटेज के आधार पर घटनाक्रम की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में हार्ट अटैक की आशंका जताई गई है, हालांकि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

तीसरी कक्षा की छात्रा क्लासरूम में अचेत होकर गिरी, तोड़ा दम

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-2 स्थित एक निजी स्कूल में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली नौ वर्षीय छात्रा की अचानक गिरने से मौत हो गई। वीडियो में दिख रहा कि खेल का समय समाप्त होने के बाद छात्रा जैसे ही अपनी कक्षा में पहुंची, वह अचानक खड़े-खड़े फर्श पर गिर पड़ी।



कक्षा में मौजूद शिक्षिका ने उसे उठाकर बैठाने का प्रयास किया और तुरंत स्कूल प्रशासन को इसकी सूचना दी। छात्रा को तत्काल पांडव नगर स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी।

इसके बाद स्कूल प्रशासन छात्रा को निर्माण विहार स्थित एक अन्य निजी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार और पुलिस को सूचना दी गई। बेटी की मौत की खबर सुनकर परिजन बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचे।