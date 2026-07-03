काम करने की सलाह पर भाई का कत्ल

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के राजोकरी पहाड़ी में घरेलू झगड़े के दौरान 21 वर्षीय युवक की उसके बड़े भाई ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी के अनुसार, आरोपी बेरोजगार है और कथित तौर पर नशे का आदी है।

जब पीड़ित ने उसे कोई काम करने की सलाह दी तो वह क्रोधित हो गया।

यह घटना 30 जून की है। पुलिस को वसंत कुंज दक्षिण थाने में राजोकरी पहाड़ी में चाकूबाजी की सूचना मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश सिंह (21) को पहले ही सफदरजंग अस्पताल ले जाया जा चुका था, जहां उसका इलाज चल रहा था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान, एक टीम ने पाया कि ओम प्रकाश पर उसके बड़े भाई रूप सिंह उर्फ कालिया (25) ने घर में तीखी बहस के बाद कथित तौर पर हमला किया था जिससे वह जख्मी हो गया।



उन्होंने बताया कि शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया था और जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल पाया गया है।

पुलिस ने बताया कि ओम प्रकाश ने बृहस्पतिवार को सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ दी। अधिकारियों ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है।